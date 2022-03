Van het tekenblad naar werkende software die je kunt testen; dat wil Weave.ly realiseren. Met een MVP oftewel Minimum Viable Product dat zo goed als op punt staat, is de Oost-Vlaamse start-up klaar om naar de markt te trekken.

'Tachtig procent van nieuwe softwareprojecten mislukt binnen een jaar', stelt Florian Myter. Dat komt volgens de co-founder van Weave.ly omdat het aartsmoeilijk is om een werkende versie grondig op schaal te testen. 'Op basis van het doctoraatsonderzoek van mede-oprichter Jesse Zaman konden wij een product ontwikkelend dat daaraan moet verhelpen.'

Een spin-off, dus, van de VUB waar het tweetal onder leiding van professor Wolfgan De Meuter aan zijn platform werkte. Het resultaat: een tool die jouw schetsen voor een softwaredesign beetpakt, en vervolgens zelf uitwerkt tot een programma dat je meteen grootschalig kan testen. 'Eigenlijk vervangen wij de naaister bij Chanel die het prototype van een jurk van papier naar paspop vertaalt', legt Myter uit: 'Wij zorgen als het ware voor een kant-en-klaar kledingstuk dat door tal van modellen kan worden gepast.'

Weave.ly helpt klanten op die manier aan een gebruiksklare applicatie voor mobiele apparaten, websites of combinaties daarvan. De software wordt gehost door de start-up zelf, gebruikers ontvangen een link die ze naar een testpanel kunnen doorsturen om de proef op de som te nemen. 'Op termijn willen we een partnerschap aangaan met een extern bedrijf dat onmiddellijk een groep testers op maat van je doelgroep aanreikt', klinkt het. 'Nu moet je dat deel nog zelf doen.'

Voorlopig valt Weave.ly nog gratis te proberen, vanaf september ga je ervoor betalen in een Platform-as-a-Service-model. Daarvoor vragen we 125 euro per feed per maand', zegt Myter. Op dit moment is de start-up zijn MVP volop aan het finetunen en verbeteren. 'Zo willen we nog extra features toevoegen, zoals de integratie van Google Maps en de mogelijkheid om animaties over te nemen. Momenteel kan je overigens uitsluitend schetsen gemaakt met Sigma invoeren, maar het is onze bedoeling om straks ook andere grafische programma's te gaan ondersteunen en - op de lange termijn - zelfs PowerPoint.'

Vijver groot genoeg

Klanten vinden doet de start-up voorlopig alleen door zijn oplossing als plug-in voor Sigma aan te bieden. 'Die vijver is op zich groot genoeg, zeker als je weet dat de markt van softwaredesign dik tien miljard euro waard is. Met onze tool bevinden we ons op het snijpunt tussen No Code en Low Code, en in die markt zit veel groei. Bedrijven beginnen immers eindelijk te zien dat niet zij, maar de eindgebruiker de waarheid over zijn software in pacht heeft.'

Weave.ly kon in de tien jaar ontwikkeling rekenen op heel wat steun. Eerst was er voor 200.000 euro een onderzoeksbeurs van VLAIO, later kwam daar een innovatieve starterssteun van 50.000 euro bij. Tegen de zomer wil de start-up een pre-seedronde van een half miljoen euro afronden, waarvoor al vergevorderde gesprekken met VC's lopend zijn.

Weave.ly Maatschappelijke zetel: Aalst Aantal vennoten: 2 Financieel: Pre-seedronde van 500.000 euro in voorbereiding. Website: Weave.ly

