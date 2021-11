Als het buzzword Industry 4.0 is, dan wil dat zeggen dat er software bij betrokken is. Dat is dan ook wat de scale-up Vintecc doet: de nodige programmatuur voorzien om te zorgen dat machinebouwers mee zijn in een digitale wereld die snel evolueert.

Het begon met stoom, elektriciteit volgde, en het blijft evolueren. Vandaag vind je geen machine meer of ze heeft ook software nodig om te draaien. Bij Vintecc willen ze dat zo eenvoudig mogelijk houden. 'Low code', zegt co-founder Karel Viaene, 'zodat je geen IT-kennis nodig hebt om de apparaten te bedienen of te programmeren.'

Net zoals bij een Tesla

Want dat is waar machinebouwers nood aan hebben. De markt wordt complexer, de eisen van de klanten specifieker, en dus is er een vorm van flexibiliteit nodig. Die kan de software van Vintecc leveren. 'Neem nu onze tool Capture, die machines verbindt met de cloud en alle data capteert die sensoren en camera's registreren. Dat levert al heel wat inzichten op die machinebouwers toestaan hun klantenservice te verbeteren. Wanneer een toestel een alarmstatus of stilstand bereikt, kan op basis van de data heel snel de oorzaak worden vastgesteld. Het stelt gebruikers ook in staat om hun machine zelf makkelijker te programmeren, en de fabrikant kan de software vanop afstand updaten, net zoals dat bij een Tesla gaat.'

Dat is één. Met behulp van AI en de ideeën rond het Industrial Internet of Things maakt Vintecc er drie van. 'Zo zetten we ook veel in op simulatie, dankzij digital twinning. We creëren een digitale tweeling op maat die toelaat de effecten van aanpassingen aan je machinepark virtueel te testen voor je ze daadwerkelijk op de fabrieksvloer doorvoert. In die zogeheten what if?-modus kun je scenario's uittesten. Daarnaast kun je ook virtual commissioning doen, om zo de juiste beslissingen te nemen en kostbare fouten te vermijden.' Aan de hand van virtual commissioning is het ook mogelijk om met Vintecc een nieuwe machine al virtueel in je fabriek te integreren, bijvoorbeeld om bottlenecks te detecteren om zo een optimale throughput te garanderen.

'En dan is er nog ons eigen webgebaseerd framework om op een eenvoudige manier een human machine interface op te stellen. Dat stelt de gebruikers in staat om zeer snel, zonder veel coderen, het scherm te installeren waarmee de machine bediend wordt', besluit de co-founder.

SaaS-model

Als softwarepartner van voornamelijk machinebouwers werkt Vintecc vandaag vooral op servicebasis. 'Maar we zijn ondertussen ook klaar om onze software via een SaaS-model te vermarkten', klinkt het bij Viaene. 'We bestaan ondertussen zes jaar en hebben in die tijd een uitgebreide portefeuille klanten opgebouwd, waaronder Picanol, Daikin, Pattyn, Stow, Deme, LVD, ...'

'De voorbije jaren groeiden we aan een tempo van dertig procent per jaar. Die groei kwam in het verleden hoofdzakelijk door mond-tot-mondreclame, maar vandaag stellen we een sales & marketingstrategie op. Want het is wel degelijk de bedoeling om onze producten op bredere schaal te commercialiseren en straks niet alleen in België een referentie te worden in Digital Twins, Industrial IOT en machine intelligence. De eerste stappen naar de buurlanden zijn we alvast aan het zetten.'

En dat dus allemaal zonder hulp van buitenaf. Vintecc bootstrapte zich op basis van wat het voor zijn projecten verdiende, en investeerde dat geld opnieuw in de ontwikkeling van het bedrijf. Of dat ook in de toekomst zo blijft, weet Viaene nog niet. Wel werd het bedrijf opgenomen in het Beyond-programma van de Pulse Foundation. 'Dankzij hen krijgen we toegang tot experts die ons helpen de juiste keuzes te maken', klinkt het nog. Ook in de recente nominatie voor de Deloitte Technology Fast 50 vond het bedrijf erkenning.

Vintecc Maatschappelijke zetel: Izegem Aantal vennoten: 2 Financieel: geen plannen. Website: Vintecc.com

