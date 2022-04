Ook wie ouder wordt, blijft graag zelfstandig. Toch is dat voor veel ouderen niet evident. Er moeten klusjes gedaan worden, eenzaamheid loert om de hoek, en dat internet is ook lang niet voor iedereen even helder. Het laagdrempelige deelplatform Welbi probeert vrijwilligers uit hun buurt te betrekken, zodat iedereen er beter van wordt.

Het was ouderenzorgorganisatie Curando die voelde dat de nood er was, zegt projectverantwoordelijke Lissa Boone. 'Wij houden ons dag in dag uit bezig met de zorg voor ouderen en merken ook dat, als zij langer thuis willen blijven wonen, er hulp nodig is. Zij kunnen vaak immers niet alles zelf meer doen. Tegelijk moesten we ook vaststellen dat wij die taken niet op ons konden nemen. Zo groeide het idee van een deelplatform die de hulpbehoevenden in contact brengt met vrijwilligers die een handje willen toesteken.'

Samen met softwarepartner CEVI ontwikkelde Curando een online platform waarop hulpzoekenden en -aanbieders elkaar kunnen vinden in zes verschillende categorieën: vervoer, oppas, klusjes, boodschappen, babbel en digitale bijstand. Oppas? Boone knikt: 'We hadden al snel door dat je een deelplatform moeilijk kan beperken tot één soort gebruiker en dat ook andere doelgroepen, zoals tweeverdieners met kinderen, hulp kunnen gebruiken. Dus ja, ook een babysit kun je via ons platform boeken.'

Meteen verzekerd

Doordat Welbi erkend is als deelplatform, mogen de vrijwilligers die hun diensten aanbieden jaarlijks tot 6.390 euro verdienen aan een gunstig belastingtarief. 'Het zijn de hulpvragers die een tarief zetten op de hulp die ze zoeken', zegt de projectverantwoordelijke. 'De vrijwilligers zijn overigens allemaal meteen verzekerd als ze op een taak intekenen. De betaling gebeurt met een klassieke module zoals elke webshop die heeft, eenmaal de aanvrager de uitgevoerde taak heeft goedgekeurd. En in geval van conflict is er een betwistingsmodus.'

Sinds de start op 15 maart zag Boone de bewegingen op het platform langzamerhand groeien. 'Het is nog vroeg, maar er gebeuren toch al dingen. Het is nu de bedoeling om aan onze naambekendheid te werken. Daarvoor zijn we onder meer een partnerschap aangegaan met plattelandsorganisatie FERM, die erg lokaal ingebed is. Ook heel wat lokale besturen tonen interesse om met ons samen te werken. En omdat onze doelgroep inderdaad niet altijd even online-geletterd is, zijn er doorheen Vlaanderen verschillende Welbi-contactpunten opgezet, waar mensen ter plekke begeleid worden om hun hulpvraag te lanceren.'

Maatschappelijke service

Zowel Curando als CEVI investeerden in de ontwikkeling van het platform, maar het is niet de bedoeling om Welbi tot een bedrijf uit te bouwen. 'We zien dit als een maatschappelijke service', zegt Boone. 'We vragen alleen een meerprijs van twee euro per uur van de hulpvrager om administratie en verzekering te dekken, verder hebben we hier geen commerciële plannen mee.'

