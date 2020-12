Het is niet omdat je een puike advocaat of boekhouder bent, dat je ook weet hoe je de sociale media daarvan moet overtuigen. Nu dat almaar belangrijker wordt, wil de Antwerpse start-up Willow dienstverleners daarbij helpen, met een model waarbij menselijke hulp wordt aangevuld door een webplatform.

'Ook als vrije beroepsbeoefenaar of andere professionele dienstverlener kun je niet meer zonder de sociale media', weten Steven van Kerkhoven en Ludwig Dumont. 'Het is immers meer en meer in de onlinewereld dat je nieuwe klanten je vinden. Toch blijft die digitale toegang vaak een moeilijk kanaal. Mensen weten vaak niet hoe ze die goed moeten bespelen om te zorgen dat ze gekend zijn. En daar komen wij kijken.'

Gepersonaliseerde input

Willow, dat voorheen door het leven ging als Contento, rijkt een oplossing aan. De start-up ontwikkelde een platform waar de gebruiker al zijn sociale media kan koppelen en beheren, zodat alles mooi gecentraliseerd is. So far so good, maar zulke tools kennen we toch al? 'Klopt', geeft Van Kerkhoven toe. 'Waarin wij verder gaan, is dat we onze gebruikers gepersonaliseerde input geven om nieuwe content te genereren voor die kanalen.'

Want, zo zeggen de founders, vaak is dat precies hetgeen wat die accountants, advocaten of consultants niet goed in de vingers hebben. Van Kerkhoven: 'Ze hebben geen idee wat ze moeten posten om de interesse op te wekken bij potentiële klanten, en ook niet op welk moment. Op basis van een recommendation algorithm, waar lang aan geschaafd is, kunnen we hen op maat gesneden informatie aanreiken over hun vakgebied.' Een voorbeeld uit de praktijk maakt het concreet: 'Neem nu een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht, waarvan we willen dat architecten weten dat hij dé specialist in bouwgeschillen is. De klant ontvangt dan van ons de juiste artikels op een presenteerblaadje. Die kan hij vervolgens reposten, aangevuld met zijn eigen inzichten op de materie. Of hij schrijft op basis van onze info zijn eigen artikel op LinkedIn.' Zijn collega Dumont vilt aan: 'We hebben daarbij vooral ook oog voor structuur en efficiëntie. Zo doen we suggesties met betrekking tot de timing en de frequenties van de posts, en sturen we ook een herinnering als het tijd is voor een update.'

Hybride model

Daar blijft het niet bij. Willow zweert bij een hybride model waarin het webplatform wordt aangevuld met persoonlijke begeleiding door een socialemediaspecialist. 'Iedere gebruiker krijgt een eigen accountmanager die op regelmatige basis met hem of haar overlegt en de toekomstige doelen bespreekt', klinkt het. Daarom verkiest het bedrijf meer langlopende abonnementen, al kan je Willow ook op maandelijkse basis gebruiken. 'Sowieso werken we met vaste bedragen, zodat je weet wat je moet budgetteren. Van 'uurtje factuurtje' is bij ons geen sprake.'

Actief sinds maart 2018 wist Willow al een tweehonderdtal klanten te overtuigen. 'Die komen voor de helft uit België en Nederland en voor de andere helft uit de Verenigde Staten', schetst Dumont. 'Omdat ik zelf enkele jaren aan de overkant van de oceaan heb gewerkt, was het niet zo moeilijk om ook daar een voet aan de grond te krijgen.'

De opstart was vooral een geval van cold calling en direct sales, herinneren Van Kerkhoven en Dumont zich. 'Ook nu zijn outbound sales nog steeds een deel van onze strategie, maar we vullen dat inmiddels aan via andere kanalen. Zo brachten we onlangs een e-book uit over social media succes dat we gratis verspreiden en dat wel wat tractie genereerde. Daarnaast overwegen we om met resellers te werken, maar daarbij willen we goed in de gaten houden dat de kwaliteit van onze dienstverlening even hoog blijft. Uiteindelijk is het niet de bedoeling om een miljoen klanten te bedienen, liever helpen we enkele duizenden goed met onze individuele benadering.'

Uiteraard staken Van Kerkhoven en Dumont eigen geld in hun zaak, maar het was vooral de hulp van imecs iStart-programma en een VLAIO-beurs van 200.000 euro voor de ontwikkeling van het recommendation algorithm die de bal aan het rollen brachten. Nadien stapten Alex Brabers (ex-GIMV) en Marc Vanderheyden (ex-Real Software) aan boord. 'Recenter nog, in april, haalden we drie business angels binnen met Anthony De Clerck en de mensen achter Greenpark Investments. Alles bij elkaar hebben we zo 500.000 euro kapitaal opgehaald. We kijken nu langzamerhand naar volgende stappen, maar het is nog te vroeg om daar meer over te zeggen.'

Willow Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Voorlopig niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Willow.co

