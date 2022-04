Met een op maat gesneden VR-oplossing wil de Gentse start-up withVR mensen met een spraakstoornis op een veilige en comfortabele manier blootstellen aan spreeksituaties. En dat zou wel eens een flink deel van de wereldbevolking kunnen helpen.

Het is een erg persoonlijk verhaal voor oprichter Gareth Walkom, want zelf heeft hij al sinds zijn kindertijd een spraakstoornis. 'En dat stotteren heeft me voor heel wat uitdagingen gesteld. Ik vond het moeilijk om te zeggen wat ik wilde zeggen, en dus ook om kansen te grijpen, steekt hij van wal. 'Maar ik wist dat ik niet alleen was. Er zijn veel mensen zoals ik, ongeveer één procent van de wereldbevolking stottert, wat neerkomt op ongeveer zo'n miljoen mensen. Daarom ben ik gaan onderzoeken hoe virtual reality ons kan helpen.'

'Het punt is', zo vervolgt Walkom, 'dat mensen met spraakstoornissen situaties waarin ze moeten spreken vaak uit de weg gaan, uit angst om beoordeeld of gediscrimineerd te worden. Maar als je jouw stem niet laat horen, loop je veel kansen mis. Vanuit mijn studies Digital Media Technology ontdekte ik toen dat virtual reality een safe space kon voorzien om toch te durven spreken.'

De oplossing bleek een VR headset met bijhorende software die situaties simuleert waarin mensen met spraakstoornissen moeten praten. 'Daarmee kunnen ze zich beter op dergelijke scenario's voorbereiden en zich erin oefenen', klinkt het.

Cognitieve belasting

Met de headset van withVR kunnen onderzoekers niet alleen eye- en face-tracking doen, maar ook de hartslag monitoren en cognitieve belasting meten. Met die headset worden patiënten in een spreeksituatie gebracht, en kan de onderzoeker volgen wat er lichamelijke gebeurt. 'Als men vroeger wilde onderzoeken wat er gebeurde in spreeksituaties, werd het moeilijk', zegt Walkom. 'Alle uitrusting moest het laboratorium uit, mee het terrein op, wat niet bepaald hielp om er een levensecht scenario van te maken.' Wat withVR doet, is precies het omgekeerde: realistische omstandigheden het lab binnenhalen. En door tijdens het stotteren de oogbewegingen te analyseren, hebben onderzoekers meteen een handige tool in handen om hypotheses mee te testen.

We hebben een veilige plek gecreëerd voor mensen om te praten, en te zeggen wat ze willen.

Een tweede oplossing is op maat van spraaktherapeuten geschreven. Via een webapplicatie brengt de start-up zijn cliënten met VR-bril in verschillende spreeksituaties, om zo te oefenen. 'We brengen de oplossing aan de man aan een jaarlijkse abonnementsprijs', zegt de oprichter. 'Voor onderzoekers is dat een vaste prijs, voor therapeuten zijn er verschillende niveaus met meer features naargelang hun noden.'

Verschillende situaties

Afgelopen herfst werd withVR commercieel gelanceerd, en sindsdien zijn de eerste betalende klanten al actief. 'Toch zie ik ons nog in een testfase', aldus Walkom. 'We zijn nog steeds aan het bekijken hoe de oplossing precies kan worden ingezet én verbeterd. Zo merken we bijvoorbeeld dat therapeuten het een erg handige tool vinden om hun cliënten aan verschillende situaties bloot te stellen.'

Op dit moment werkt withVR al samen met 94 logopediepraktijken, ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria in 24 verschillende landen. Daaronder zitten enkele van de leidende namen in spraaktherapie, niet alleen op het gebied van stotteren. 'Want ook mensen met spraakmoeilijkheden ten gevolge van een ongeval, een hartinfarct, autisme of Parkinson kunnen geholpen worden met withVR', zegt Walkom. 'Om daar nóg beter in te worden, zoeken we trouwens nog altijd onderzoekers die de oplossing voor ons willen testen.'

Bemoedigende resultaten

Tot nu toe heeft Walkom het hele verhaal van withVR zelf betaald en ontwikkeld. 'Dat zal ongeveer 15.000 euro gekost hebben. Daarnaast kreeg ik 5.000 euro startpremie van de Stad Gent en won ik een pitching-competitie van Google die me 8.000 euro opleverde', vertelt hij. Intussen is de start-up dicht bij een subsidie van 50.000 euro van VLAIO. 'Ik sta open voor investeerders, maar op dit moment ligt mijn focus op de verdere ontwikkeling van het product', voegt Walkom toe.

Verdere internationalisering wil hij nu realiseren door de aandacht op te zoeken van het werkveld. 'Onlangs sprak ik op een conferentie in Saoedi-Arabië en er staan ook nog conferenties in Canada en het Verenigd Koninkrijk op het programma. Ik denk dat we tot een oplossing zijn gekomen die goed werkt, en ook research toont aan dat de resultaten erg bemoedigend zijn. We hebben een veilige plek gecreëerd voor mensen om te praten, en te zeggen wat ze willen.'

withVR Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 1 Financieel: geen plannen, maar open voor gesprekken. Website: withVR.app

