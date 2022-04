Hoe meer data, hoe meer we kunnen visualiseren. Tenminste, als we die data verwerkt krijgen. Met de kracht van cloudcomputing slaagt de Leuvense start-up xyzt.ai erin miljarden datapoints uit de scheepvaart en ander verkeer te verwerken tot handige overzichten.

En dat was nodig, steekt CTO Bart Adams van wal. 'Er is de laatste jaren heel wat frustratie over de tekortkomingen van bestaande oplossingen die data uit verkeers- en andere trackers visualiseren. Het lukt die tools gewoon niet, waardoor je met beperkte datasets moet werken, en dus bijvoorbeeld maar zicht krijgt op één regio tegelijk.'

Dat krijg je uiteraard in een wereld waarin alles en iedereen geconnecteerd is met het Internet of Things (IoT). Al die sensoren, trackers en dergelijke leveren heel veel data op, en dan verslik je je. Of ook niet, want xyzt.ai ontwikkelde zoals gezegd een tool die wél met die vloedgolf aan de slag kan. Hoe? 'Dankzij de cloud', zegt Adams. 'Door het rekenen daar te laten gebeuren, kunnen we heel schaalbaar met die data aan de slag.'

Waardevolle inzichten

Het resultaat is een onlineplatform waarop bedrijven gemakkelijk zelf data kunnen uploaden en beginnen analyseren. 'Ze halen de gegevens zelf binnen, of kopen ze aan bij data-as-a-servicebedrijven', verduidelijkt de CTO. 'In de scheepvaart gaat het bijvoorbeeld vaak om radargegevens, maar ook om de AIS-data (Automatic Identification System) die de schepen zelf uitzenden. Door die te analyseren en vergelijken, kun je onder meer zien waar er zich gevaarlijke punten bevinden waar boten elkaar bijna raken, of waar er vaak incidenten zijn. Dat kan waardevolle inzichten opleveren voor een bedrijf.'

Natuurlijk werkte xyzt.ai al met Port of Antwerp, maar naast de maritieme wereld kijkt de start-up ook naar de markt van de wereldsteden. Zo loopt er al een samenwerking met de stad Hamburg. 'Steden die met smart city-projecten bezig zijn, zitten ook op heel wat data, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeersstromen. En dan gaat het niet alleen over autoverkeer, maar evengoed over voetgangers, elektrische steppen, ... Doordat ons platform niet gelimiteerd is qua hoeveelheid data, kun je laag op laag op laag aanbrengen, tot zelfs de weersomstandigheden toe, om te vergelijken wat er gebeurt bij verschillende temperaturen.'

België te klein

'Door nu per kwartaal heel hard op één markt te focussen, willen we groeien', vult CEO Lida Joly aan. 'Tot aan de zomer zetten we alles in op mobility. We zullen onze communicatie daarop toespitsen, aanwezig zijn op de juiste evenementen en ook de grote autobouwers aanspreken om eventueel partnerschappen aan te gaan rond alle data die hun voertuigen verzamelen.' Sowieso kijkt de start-up over de landsgrenzen, want 'België is te klein om een oplossing als de onze alleen hier uit te rollen'.

Na enkele jaren bootstrappen vonden Joly en Adams een aantal business angels bereid om mee aan boord te stappen. 'We hebben vooral gekozen voor mensen die niet alleen ons soort product kenden, maar die ook al ervaring hadden in het succesvol maken van een Belgische start-up', zegt Joly. 'Zo kwamen we bijvoorbeeld terecht bij Heidi Rakels en Eric Lafortune (Guardsquare), Thomas Dhollander (Timeseer.ai) en Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert (iText).'

In combinatie met een converteerbare lening van PMV en een VLAJO-projectsubsidie kond xyzt.ai aan de slag met een kapitaal van één miljoen euro. 'Eenmaal we sterker staan zullen we zeker extra fondsen nodig hebben voor onze groei. We voorzien dan ook om ergens in 2023 twee miljoen euro VC-kapitaal op te halen.'

xyzt.ai Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 2 Financieel: Kapitaalronde tbv 2 miljoen euro voorzien in 2023. Website: xyzt.ai

