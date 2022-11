De eerste autonoom functionerende robots sjezen al door onze logistieke bedrijven. Maar het kan nog veel beter. Het Vlaams-Brabantse Zeal Robotics keek goed naar wat nog ontbrak aan de bestaande toestellen, en legt de lat hoger. Met de steun van Marc Coucke moet de verovering van Europa tegen 2024 beginnen.

Sven De Craemer en zijn co-founders waren nog niet begonnen, of ze hadden al de steun van Marc Coucke. 'We hadden al met Comate Ventures samengewerkt, dus ze wisten wat wij kunnen. En zo hadden we pijlsnel een pre-seed financiering rond om onze logistieke robots te ontwikkelen.'

Het werk leuker maken

Wat die robots moeten doen? Een paar problemen in de logistieke sector verhelpen, om te beginnen. 'Het is een sector waarin het moeilijk werknemers vinden is', legt De Craemer uit. 'En als je er al vindt, dan blijven ze vaak niet lang; gemiddeld maar zo'n zes à twaalf maanden. Met de creatie van onze robots, willen we daar iets aan doen. Niet alleen door de medewerkers bij te staan en te ontlasten, maar ook door met een intuïtieve en vlotte interface het werken gewoon leuker te maken. Zo moeten werknemers met meer plezier aan de slag blijven. We kijken daarvoor naar hoe Apple en Nintendo de standaard voor moderne UX hoger heeft gelegd.'

De Craemer is de eerste om toe te geven dat hij het warm water niet heeft uitgevonden. In de gangen van de grote logistieke spelers rijden al langer autonome wagentjes rond. Maar dat, zo legt hij uit, is net het grote voordeel van Zeal Robotics. 'Die eerste robots zijn er gekomen onder grote druk om als eerste op die markt te zijn, en vertonen dan ook al eens kinderziekten. Zo is onze navigatiesoftware gebouwd op basis van Visual SLAM dat 3D-technologie inzet, en gebruikt ons multi-agentsysteem kunstmatige intelligentie om de beste trajecten uit te stippelen. Zo kunnen routes bijvoorbeeld sneller en efficiënter gepland worden, waarbij een medewerker halverwege zijn route even iets overhandigt aan een andere.'

Een mini-prototype rijdt sinds kort rond bij Zeal Robotics. 'Gebouwd met onderdelen die we via Alibaba bestelden, gewoon om onze software te ontwikkelen', zegt de co-founder. Het is nu de bedoeling om met de steun van Comate een volwaardig prototype te maken. 'Dat moet rond januari of februari klaar zijn, waarna we op zoek gaan naar een klant bij wie we een pilootproject kunnen uitvoeren. Daarmee hopen we rond september 2023 te kunnen starten, om daarna langzamerhand de markt op te zoeken. Het is de bedoeling dat klanten onze robots niet alleen kunnen kopen, maar ook huren als extra hulp tijdens piekmomenten.'

Europese leider

Zeal Robotics wil ondertussen een echt Europees bedrijf worden. 'Het is de bedoeling dat we zo veel mogelijk met Europese onderdelen en ook ín Europa zullen produceren', klinkt het. 'Zo willen we snel de Europese leider in onze sector worden. Mochten er zich partners aandienen uit Amerika, willen we zeker ook daar voet aan land zetten, maar we focussen eerst op ons eigen continent.'

Hoeveel Coucke heeft ingelegd, wil De Craemer niet kwijt. 'Er is ook veel dat we terugkrijgen van Comates in hardware-expertise en netwerk. In elk geval gaan we binnenkort sowieso nog op zoek gaan naar verdere financiering. We zoeken daarbij zeker een half miljoen euro. Ook daarom hebben we dit mini-prototype gebouwd, zodat we alvast iets hebben om te tonen.'

Zeal Robotics Maatschappelijke zetel: Herent Aantal vennoten: 4 Financieel: Nieuwe kapitaalronde gepland. Website: ZealRobotics.com

