Steam Deck, de draagbare gameconsole van Valve, zou vanaf 25 februari te koop moeten zijn. De lancering liep vertraging op door logistieke problemen.

Het Steam Deck is Valve's antwoord op de Nintendo Switch, een draagbare gameconsole met een scherm in het midden, die pc-games kan spelen. De ontwikkelaar kondigde het toestel midden vorig jaar aan, en de bedoeling was dat het in december al in de winkel zou liggen. Leveringstekorten staken daar echter een stokje voor. Nu moet het toestel dus eind februari op de markt komen, zo schrijft Valve in een blogpost. Klanten die een toestel gereserveerd hebben, krijgen als eerste de kans om hun Steam Deck te bestellen, dat wordt vervolgens enkele dagen later thuis geleverd. Mensen die nu nog reserveren, zullen tot minstens april moeten wachten om het toestel effectief te kopen.

Valve is de uitgever achter het populaire Steam-downloadplatform voor pc-games. Met het Steam Deck brengt het bedrijf een draagbare console uit gebaseerd op Linux, waarmee je dus veel van de Steam pc-games kunt spelen, maar dan 'on the go'. Bij de introductie van het toestel viel vooral de vergelijking op met de Nintendo Switch, de bijzonder populaire gameconsole van Nintendo. Die lijkt qua design, met een vrij groot scherm in het midden en bedieningsknoppen aan linker- en rechterkant, toch voor wat inspiratie te hebben gezorgd. De Steam Deck zal zo'n 399 dollar tot 649 dollar kosten, afhankelijk van de opslagruimte.

