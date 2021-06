Nog tot 20 juni kan u stemmen op uw favoriete ICT-leveranciers, -bedrijven en -producten. De winnaars maken we op 23 september bekend tijdens het Data News Awards for Excellence evenement in Brussels Expo.

Na een virtuele uitreiking vorig jaar, zijn Data News en Roularta Media Group heel erg blij om te kunnen aankondigen dat we opnieuw een fysiek evenement mogen organiseren. Op 23 september vindt de 22ste editie van de Data News Awards for Excellence plaats in Brussels Expo op de Brusselse Heizel. Mét alle ingrediënten die u van ons gewend was om er een feestelijke avond van te maken: een grootste awardshow, een topdiner, én high-level networking. Na een noodgedwongen 'Stay Safe' editie vorig jaar, kiezen we nu voor het 'Stay Wild' thema. U helpt dat ongetwijfeld wel in te vullen?

De komende tijd gaan we alvast op zoek naar winnaars. De eindbeslissing wordt genomen door onze professionele jury, maar ook voor u is er een belangrijke taak weggelegd. Traditioneel bepaalt uw stem mee welke genomineerden in overweging genomen worden om met zo'n felbegeerde award aan de haal te gaan. Nog tot 20 juni kan u via www.datanewsawards.be uw stem uitbrengen op ICT-leveranciers en -bedrijven in 13 categorieën. De veertiende categorie, de ICT Personality of the Year, is voorbehouden voor de redactie. We hopen dat u even enthousiast en even massaal als de vorige jaren uw stem zal uitbrengen!

De winnaars maken we bekend op 23 september tijdens de Data News Awards for Excellence. Dat vindt na een coronapauze van een jaar opnieuw fysiek plaats. Wil u er graag bij zijn? Registreer u alvast op de mailinglijst om op de hoogte te blijven hoe en wanneer u uw zitje kan boeken.

