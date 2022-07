Chipmakers STMicroelectronics en GlobalFoundries gaan een nieuwe fabriek voor halfgeleiders bouwen in Frankrijk: mét steun van de overheid.

Beide bedrijven kondigden hun plannen 'van meerdere miljarden euro's' maandag aan, niet toevallig in de week dat ook president Emmanuel Macron zo'n 6,7 miljard euro ($ 6,8 miljard) aankondigt aan investeringen van grote wereldwijde bedrijven in Frankrijk.

De nieuwe fabriek van halfgeleiders komt naast de bestaande vestiging van STMicroelectronics in Crolles. Pas tegen 2026 zou de fabriek aan volledige productiecapaciteit moeten draaien met 620.000 wafers van 18 nanometer per jaar, aldus het persbericht. Die wafers zullen vooral dienen voor toepassingen in het internet of things, mobiele applicaties maar ook in de automotive-sector. Autofabrikanten zijn zoals bekend zwaar getroffen door tekorten aan chips.

Miljardeninvestering op eigen continent

De Verenigde Staten en Europa dringen daarom aan om meer chipfabrieken op het eigen continent te bouwen en zo de afhankelijkheid van Aziatische leveranciers te verminderen. Zo wordt er al snel met overheidssubsidies gezwaaid, en dat is ook met deze nieuwe fabriek het geval. Hoeveel de Franse overheid precies investeert en hoeveel de totale investering precies bedraagt, geven beide bedrijven niet vrij. Het persbureau Reuters meent op basis van 'een persoon dicht bij het dossier' te weten dat het om een totale investering van zo'n 5,7 miljard dollar zou gaan. De Franse krant Le Figaro heeft het over afgerond 4 miljard euro. De nieuwe fabriek zou goed zijn voor ongeveer 1.000 nieuwe banen en moet de omzet van STMicroelectronics stuwen tot boven 20 miljard dollar.

Europees actieplan

De Europese Commissie versoepelde eerder dit jaar de financieringsregels voor halfgeleiderfabrieken als onderdeel van de European Chips Act. Die heeft als doel om de Europese productie van chips te verviervoudigen, om zo van tien procent aandeel vandaag te evolueren naar twintig procent van de wereldwijde markt in 2030.

In maart ontvouwde Intel nog haar plannen om 88 miljard dollar in heel Europa te investeren. Het bedrijf koos voor Duitsland als locatie voor een grote nieuwe chipfabriek. Maar ook in Frankrijk wil het bedrijf een nieuwe Europese onderzoekshub uitbouwen die ook 1.000 nieuwe banen moet opleveren.

