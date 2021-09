Stoet van Uber-chauffeurs palmt centrum Brussel in

Een stoet van tientallen tot honderden Uber-voertuigen verzamelt vanochtend sinds 8 uur aan de Koning Albert II-laan in Brussel. Straks rijden ze samen over de kleine Brusselse ring richting het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Reden voor het protest was het uitblijven van een taxihervorming, maar net gisteren kwam Vervoort dan toch over de streep met een voorontwerp van ordonnantie.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

In de huidige regelgeving worden Uber-chauffeurs aanzien als VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur), waardoor hun rechten niet dezelfde zijn als die van de normale taxichauffeur. Al jaren woedt daardoor een strijd, waarbij zowel de gewone taxisector als Uber en haar chauffeurs pleiten voor een grondige hervorming. Uit protest trekken de Uber-chauffeurs van de Koning Albert II-laan naar het kabinet van Vervoort op de Regentlaan. Lees ook: Uber gaat Britse chauffeurs als werkers behandelen Het nieuwe voorontwerp van ordonnantie dat minister-president Vervoort gisteren presenteerde, creëert eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de chauffeurs die vandaag vallen onder het systeem van limousinevervoer met chauffeurs. Onder dat laatste vallen de platformen Uber en Heetch. De taxiplatformen worden zo gereglementeerd en er komt een numerus clausus voor het aantal chauffeurs. Het Amerikaanse Uber ondersteunt het protest van haar chauffeurs door voor het allereerst in Europa de app tijdelijk te onderbreken. Tussen 8.30 en 11.30 uur kunnen klanten geen rit boeken. In de huidige regelgeving worden Uber-chauffeurs aanzien als VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur), waardoor hun rechten niet dezelfde zijn als die van de normale taxichauffeur. Al jaren woedt daardoor een strijd, waarbij zowel de gewone taxisector als Uber en haar chauffeurs pleiten voor een grondige hervorming. Uit protest trekken de Uber-chauffeurs van de Koning Albert II-laan naar het kabinet van Vervoort op de Regentlaan.Het nieuwe voorontwerp van ordonnantie dat minister-president Vervoort gisteren presenteerde, creëert eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de chauffeurs die vandaag vallen onder het systeem van limousinevervoer met chauffeurs. Onder dat laatste vallen de platformen Uber en Heetch. De taxiplatformen worden zo gereglementeerd en er komt een numerus clausus voor het aantal chauffeurs.Het Amerikaanse Uber ondersteunt het protest van haar chauffeurs door voor het allereerst in Europa de app tijdelijk te onderbreken. Tussen 8.30 en 11.30 uur kunnen klanten geen rit boeken.