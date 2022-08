Uit een studie bij een duizendtal Amerikanen moet blijken dat Apple, met zijn recente focus op privacy en beveiliging, bij gebruikers als veiliger overkomt dan Android.

Van de ondervraagde Android-gebruikers zou zelfs 49% overwegen om over te schakelen naar iPhone omdat ze het gevoel hebben dat die toestellen beter omgaan met security en privacy. Nog uit de studie moet blijken dat consumenten zich beter beveiligd voelen met een iPhone 13 Pro Max dan met een Samsung Galaxy S22 Ultra.

De studie werd uitgevoerd door Beyond Identity, een bedrijf dat meerstapsverificatie maakt, en is gebaseerd op vragen aan 1.003 Amerikanen. Ze moet dus met enige nuance bekeken worden. iOS is de marktleider in de VS, waar dat bij ons Android is. Regels rond tracking en privacy zijn er ook minder scherp dan in de EU.

Veilig gevoel

De resultaten zijn echter opvallend. Zo blijken gebruikers van Apple-systemen rond wachtwoordbeheer of de cloud zich meerdere procentpunten veiliger te voelen dan gebruikers van gelijkaardige systemen op Android. Zo'n derde van de Android-gebruikers in de studie zou overwegen om naar iOS over te schakelen met de lancering van het nieuwste besturingssysteem, iOS 16, omdat ze het gevoel hebben dat daar betere beveiliging in zit. Een van de belangrijke functies die hen daartoe verleidt is overigens LockDown Mode, een extreem dichtgetimmerde modus die moet beschermen tegen overheidsspyware, en die Apple zelf niet aanraadt voor dagelijks gebruik.

Het lijkt er momenteel op dat Apple, in de VS althans, alvast de perceptie meeheeft dat het een veiliger systeem bouwt. Het uitbrengen van LockDown Mode en duidelijke stappen om tracking tegen te gaan door derde partijen (zoals Facebook) geven Apple een voetje voor bij consumenten die zich zorgen maken over tracking en security. Anderzijds probeert Androids stalgenoot Google, 's werelds grootste adverteerder, enkele jaren op klungelige wijze het midden te houden tussen 'minder tracking' en 'toch genoeg tracking om advertenties te verkopen'. Dat lijkt een deel van de gebruikers niet te ontgaan.

Lees ook: Apple komt met Lockdown Mode tegen overheidsspyware

Van de ondervraagde Android-gebruikers zou zelfs 49% overwegen om over te schakelen naar iPhone omdat ze het gevoel hebben dat die toestellen beter omgaan met security en privacy. Nog uit de studie moet blijken dat consumenten zich beter beveiligd voelen met een iPhone 13 Pro Max dan met een Samsung Galaxy S22 Ultra. De studie werd uitgevoerd door Beyond Identity, een bedrijf dat meerstapsverificatie maakt, en is gebaseerd op vragen aan 1.003 Amerikanen. Ze moet dus met enige nuance bekeken worden. iOS is de marktleider in de VS, waar dat bij ons Android is. Regels rond tracking en privacy zijn er ook minder scherp dan in de EU. De resultaten zijn echter opvallend. Zo blijken gebruikers van Apple-systemen rond wachtwoordbeheer of de cloud zich meerdere procentpunten veiliger te voelen dan gebruikers van gelijkaardige systemen op Android. Zo'n derde van de Android-gebruikers in de studie zou overwegen om naar iOS over te schakelen met de lancering van het nieuwste besturingssysteem, iOS 16, omdat ze het gevoel hebben dat daar betere beveiliging in zit. Een van de belangrijke functies die hen daartoe verleidt is overigens LockDown Mode, een extreem dichtgetimmerde modus die moet beschermen tegen overheidsspyware, en die Apple zelf niet aanraadt voor dagelijks gebruik. Het lijkt er momenteel op dat Apple, in de VS althans, alvast de perceptie meeheeft dat het een veiliger systeem bouwt. Het uitbrengen van LockDown Mode en duidelijke stappen om tracking tegen te gaan door derde partijen (zoals Facebook) geven Apple een voetje voor bij consumenten die zich zorgen maken over tracking en security. Anderzijds probeert Androids stalgenoot Google, 's werelds grootste adverteerder, enkele jaren op klungelige wijze het midden te houden tussen 'minder tracking' en 'toch genoeg tracking om advertenties te verkopen'. Dat lijkt een deel van de gebruikers niet te ontgaan.