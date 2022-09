Managers vrezen, vaak onterecht, voor de productiviteit van hun medewerkers bij thuiswerk. Een studie van Microsoft toont een grote kloof aan tussen die bazen en hun werknemers.

Managers zijn degenen die zich zorgen maken over de productiviteit van medewerkers die thuiswerken. Dat moet blijken uit een grote studie van Microsoft (en anekdotisch bewijs van zowat iedereen die de laatste weken terug naar kantoor geduwd werd).

Zo'n 87% van de ondervraagde medewerkers in de studie zei dat ze net zo efficient of zelfs beter konden werken van thuis uit. 85% van de managers dacht net van niet. Die managers vinden dat hybride of thuiswerken het erg moeilijk maakt om de productiviteit van medewerkers na te kijken. Voor de studie ondervroeg Microsoft 20.000 werknemers in elf landen.

'We moeten over die 'productiviteitsparanoia' heen geraken', zegt Satya Nadella, CEO van Microsoft, aan de Britse omroep BBC. 'Want alle data die we hebben toont dat meer dan tachtig procent van de individuen net vind dat ze heel productief zijn thuis, alleen hun management denkt dat niet.'

War for talent

Het toont een grote kloof tussen werknemers en hun managers, waartussen bedrijven een balans moeten vinden nu de pandemie en de lockdowns grotendeels voorbij zijn. Het bedrijf zegt dat we momenteel een van de grootste veranderingen voor werkpatronen in de geschiedenis doormaken. Heel wat bedrijven willen na lange periodes van thuiswerk hun medewerkers terug op kantoor krijgen, vaak met protest tot gevolg. Concurrent Apple zag zichzelf bijvoorbeeld al meermaals genoodzaakt om een verplichte terugkeer naar het kantoor uit te stellen na petities van het personeel.

Het is een vraag die extra speelt omdat het in veel sectoren bijzonder moeilijk is om nog personeel te vinden. Om hen aan te trekken moeten bedrijven niet alleen aantrekkelijke salarispakketten aanbieden, maar ook een degelijke work-life balance.

