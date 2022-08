Apple wil dat werknemers vanaf maandag 5 september weer drie dagen per week op kantoor aan de slag gaan. Het besluit leidt echter tot protest onder een deel van het personeel.

FT meldt dat werknemers van Apple niet blij zijn met het besluit. Boze medewerkers zijn een petitie gestart om de Amerikaanse techgigant uit Cupertino op andere gedachte te brengen. Zij stellen in de petitie onder meer dat Apple het risico loopt diversiteit en het welzijn van personeel te schaden door werken op afstand (deels) aan banden te leggen. De werknemers hebben zich verenigd onder de naam 'Apple Together'.

In de petitie wijzen de medewerkers erop dat Apple's werknemers - die eerder vanuit kantoor werkten - in de afgelopen twee jaar 'uitzonderlijk werk hebben verricht', op flexibele wijze en zowel in traditionele kantooromgevingen als in andere omgevingen. Ook stellen zij dat het besluit vanuit het management van Apple om werknemers naar kantoor terug te laten keren geen rekening houdt met de 'unieke eisen van iedere functie of de diversiteit van individuen'.

Apple-topman Tim Cook maakte vorige week bekend dat werknemers in de Amerikaanse Bay Area op zowel dinsdagen als donderdagen op kantoor aan de slag moeten. Daarnaast moeten zij wekelijks een derde werkdag op kantoor doorbrengen. Welke dag dit is mogen teams zelf bepalen.

