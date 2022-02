De Nintendo Switch heeft de kaap gerond van 100 miljoen verkochte consoles. Daarmee doet hij het beter dan de Wii, de tot nu toe populairste console van de gamemaker. In de Benelux is het toestel 1,5 miljoen keer over de toonbank gegaan.

De Nintendo Switch is nu officieel de populairste klassieke spelconsole van de Japanse gamemaker. Het bedrijf geeft aan dat het op 31 december 2021 meer dan 103 miljoen van de toestellen heeft verkocht, daarmee doet de Switch het nu al beter dan de Wii, de vorige best verkopende console van Nintendo. De Switch heeft ook sneller die kaap van honderd miljoen verkochte consoles gehaald dan eender welke andere spelconsole, inclusief toestellen van Sony en Microsoft. In de Benelux alleen al werden er op vijf jaar tijd 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee overtreft de Switch ook hier het verkooprecord van de Wii, zo schrijft Nintendo in een persbericht.

Een en ander is natuurlijk goed nieuws voor Nintendo, al zeker omdat de Switch nog lang niet aan het einde van zijn productie zit. 'Switch zit nog maar in het midden van zijn levenscyclus en het momentum voor dit jaar is goed', aldus Shuntaro Furukawa, hoofd van Nintendo, bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Het bedrijf verwacht dit kwartaal 23 miljoen consoles te verkopen. Dat is minder dan eerst vooropgesteld, omdat het bedrijf nu ook met chiptekorten, en dus verminderde productie, rekening houdt.

De Switch is overigens de best verkopende console van Nintendo, maar nog niet het best verkochte toestel. Puur draagbare spelcomputers zoals de Nintendo DS (met 154 miljoen verkochte toestellen) en de originele Game Boy (met 118 miljoen toestellen) deden het in het verleden nog beter. Door van de Switch een toestel te maken dat zowel draagbaar mee te nemen is, als aan de televisie te hangen, eet Nintendo dus een beetje van twee walletjes. Dat blijkt hier ook in het voordeel van het bedrijf te spelen.

De Switch kwam uit in maart van 2017 en kon onder meer heel wat mensen verleiden met 'lockdown hits' als Animal Crossing. Nintendo brengt ondertussen drie versies van het toestel uit, de klassieke Switch, die zo'n 300 euro kost, het Lite systeem, dat eigenljik gewoon een draagbare spelcomputer is, (zoen 200 euro), en een duurder OLED model, dat in oktober uitkwam.

