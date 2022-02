Switch is gestopt met het aanbieden van Cyrana en Hubside, twee diensten die klanten vaak onder misleidende omstandigheden moesten aangaan. Een medewerker van het bedrijf vertelt aan Data News hoe personeel wegloopt en zelfs Apple zich vragen stelt.

Rond Apple Premium Reseller Switch regent het al een tijdje klachten. Wie er een Apple-product koopt krijgt ook een hoop services aangeboden. De klant krijgt te horen dat hij of zij zo korting kan bekomen en dat de producten binnen de 30 dagen opzegbaar zijn. Maar dat is in praktijk bijzonder lastig. Zelfs mensen met een beperking of dementie worden de services aangesmeerd.

Data News vernam uit goede bron dat twee van de drie services sinds afgelopen week niet meer worden aangeboden bij Switch. Het gaat om cashbacksysteem/klantenkaart Cyrana en websitetool Hubside. Verzekeringsproduct Celside blijft wel bestaan. Switch en eigenaar SFAM geven geen commentaar of bevestiging over die koerswijziging.

SFAM was in Frankrijk in 2019 al veroordeeld voor dezelfde verkooppraktijken, die ook in andere landen voorkomen waar SFAM actief is. Mogelijk neemt het bedrijf preventief maatregelen nu ook Test-Aankoop met honderden klachten naar de Economische Inspectie en de financiële regulator FSMA is gestapt.

De vraag is of dit betekent dat Switch opnieuw zal focussen op Apple en minder op diensten die de klant vooral geld kosten. Een medewerker van het bedrijf schetst een triest maar genuanceerd verhaal.

'Een groot deel van onze mensen wil hier niet aan meedoen. Maar in praktijk worden er voor in de winkels vooral mensen aangetrokken die in de eerste plaats geld willen verdienen en graag werken op targets,' zegt de medewerker, die anoniem wil blijven, aan Data News. Men merkt daarbij ook op dat de shift van verkoop van Apple-producten naar 'services' is ingezet na de overname door SFAM.

De medewerker nuanceert dat er geen systeem is waarbij verkopers letterlijk worden aangezet om klanten te bedriegen. Een verkoper die wordt betrapt op frauduleuze praktijken wordt wel degelijk ontslagen, klinkt het. Maar omdat werknemers bijna uitsluitend worden afgerekend op de verkoop van die services, en veel minder op de verkoop van Apple-producten, ontstaat er een sfeer waarbij dergelijke praktijken regelmatig gebeuren.

Dat niet elke werknemer daar blij mee is, blijkt ook uit het verloop. Switch telt een kleine driehonderd mensen. Ongeveer de helft daarvan zou vorig jaar zijn vertrokken, velen vertrekken alweer na enkele maanden zodra hen duidelijk wordt dat bij Switch de focus niet ligt op Apple-producten, maar wel op het aanbieden van de bijkomende diensten. Al zijn er ook die moeten vertrekken omdat ze hun targets rond de verkoop van die extra diensten niet halen. De druk om die diensten dus als aantrekkelijk of vlot opzegbaar voor te stellen is dus hoog. Daarvan blijft er nu nog één over, het verzekeringsproduct Celside.

Ook Apple stelt zich vragen

Data News contacteerde Apple voor een reactie op de toestanden bij haar bekendste Belgische reseller, maar ontving tot op heden geen reactie. Het bedrijf lijkt wel op de hoogte te zijn en is allerminst tevreden. Onze bron omschrijft de relatie van Apple met Switch als 'troebel'.

Dat is vooral merkbaar in hoe Apple haar resellers behandelt. Vroeger was Switch een bevoorrechte partner en dat maakt dat het bedrijf goed werd voorzien van de nodige producten, maar ook marketingmiddelen of budget van Apple kreeg. Dat is nu stilgevallen ten voordele van Lab9, ook een Apple Premium Reseller die de laatste jaren stevig kon uitbreiden.

Niet alleen slechte wil

Onze bron schetst een heel genuanceerd beeld van Switch en SFAM. Zo wijzen we naar getuigenissen die zeggen dat je drie verschillende nummers moet bellen om de contracten van de services te verbreken, maar als er na vijf minuten geen medewerker beschikbaar is, de verbinding wordt verbroken. Dat zou vooral liggen aan SFAM die te weinig Nederlandstalige medewerkers heeft, waardoor de klantendienst snel overbelast raakt.

Formeel wordt er ook niet aangezet tot misleiding of verkoop onder valse voorwendselen. Maar door verkopers vooral te rekruteren op hun motivatie om geld te verdienen en hen af te rekenen op de verkoop van diensten die niets met Apple te maken hebben, wordt er wel een werkomgeving gecreëerd die dat faciliteert. 'Apple verkopen is secundair geworden', klinkt het.

SFAM weet dat, door haar eerdere veroordeling in Frankrijk. Maar binnen Switch zou lang niet elke werknemer daar even blij mee zijn. Onze bron werkt nog steeds bij het bedrijf en hoopt dat Switch opnieuw een betrouwbare Apple reseller kan worden. Maar of SFAM, in hoofdzaak een verzekeraar, het Belgische schip wil keren zal nog moeten blijken.

