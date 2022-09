Dat de nieuwe Watch Ultra van Apple tegen een stootje kan, was al langer bekend. Maar in de praktijk blijkt het gadget zelfs schier onverwoestbaar. Een YouTuber die het klokje te lijf ging met een hamer, mag op zoek naar een nieuwe tafel.

De gloednieuwe Watch Ultra is met 999 euro niet alleen de duurste smartwatch die Apple verkoopt, maar meteen ook de meest robuuste. Zo heeft het uurwerk een kast van titanium en wordt de digitale wijzerplaat afgeschermd door bikkelhard saffierglas. Bij TechRax, een YouTube-kanaal dat bekend staat om z'n duurzaamheidstests van producten, wilden ze wel eens weten hoé robuust de Watch Ultra dan precies is.

En schudden maar

Naar goede gewoonte beginnen dergelijke filmpjes met een goeie oude valtest op een harde ondergrond, vanaf een hoogte van ongeveer een meter. Maar ook al knalt de Watch vol op het horlogeglas, het gadget geeft geen krimp. Goed, er zijn een paar zeer lichte krasjes zichtbaar op de behuizing, maar het glas is volledig intact.

Test twee dan maar: het schudden van de Watch Ultra in een glazen bokaal vol schroeven, spijkers en andere scherpe objecten. Voornaamste conclusie: het bijgeleverde polsbandje (in dit geval een oranje exemplaar) wordt relatief snel vuil...

Hammer time

Tot slot geeft TechRax de Watch Ultra een paar stevige meppen met een fikse hamer, direct op het glas. Het gadget trekt er zich bar weinig van aan: geen kras te zien, en alle functies blijven gewoon werken. Bij de hameraanvallen die volgen, valt er wél een (eerste) slachtoffer: de tafel waarop de endurance-test plaatsvindt trekt het niet meer, en raakt zwaar beschadigd.

Enkele rake klappen later moet ook de Watch Ultra zich gewonnen geven: de behuizing is nog steeds intact, maar de elektronica lijkt dood. Ondertussen kan de man met de hamer niet geloven dat het klokje aan de buitenkant maar niet beschadigd raakt. 'Not on my watch', klinkt het lichtjes geïrriteerd, voordat hij echt ongenadig hard op het klokje begint te kloppen. Dat kan zelfs de Watch Ultra niet aan. Maar goed, zulke drastische omstandigheden kom je zelfs als beoefenaar van de meest extreme sport waarschijnlijk niet gauw tegen...

