Hostinggigant team.blue neemt een Bulgaarse sectorgenoot over. Daarmee breidt het bedrijf uit in Centraal- en Oost Europa.

Team.blue neemt SuperHosting over, met hoofdkantoor in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. SuperHosting heeft op haar beurt ook recent een kantoor in Servië geopend en nam in 2017 haar Bulgaarse concurrent Host.bg over.

SuperHosting bestaat sinds 2005 en focust zich op webhosting, domeinnamen en VPS services en sluit zo nauw aan bij de core business van team.blue, dat op zijn beurt sinds vorig jaar de nieuwe naam is van Combell en TransIP.

Oprichters Lyubomir Rusanov en Metodi Drenosvki blijven aan boord van SuperHosting. Team.blue zal hun platform ook blijven gebruiken voor de positionering van team.blue in de Centraal-Oost Europese regio (CEE).

