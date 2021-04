Na overnames in Turkije, Tsjechië en Bulgarije vorig jaar breidt team.blue uit naar Griekenland door Enartia over te nemen.

Enartia bestaat sinds 2004 en levert domeinnamen, hosting-, WordPress- en clouddiensten in Griekenland, Albanië en Servië. Het bedrijf heeft meer dan 97.000 klanten en 365.000 actieve domeinnamen. Het is ook de enige door ICANN geaccrediteerde registrar in het land.

Voor team.blue, sinds 2019 het fusiebedrijf tussen Combell en het Nederlandse TransIP, is het een nieuwe geografische uitbreiding. Vorig jaar nam het onder meer haar Bulgaarse sectorgenoot SuperHosting over.

Hoeveel team.blue voor de overname betaalt is niet bekend. Wel blijft het management van Enartia aan boord.

