Micron, een Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders, gaat in eigen land 15 miljard dollar investeren in de bouw van een fabriek voor geheugenchips. Het gaat om een investering over tien jaar. De fabriek komt er in Boise, in de noordwestelijke staat Idaho.

Micron had vorig jaar een mondiaal investeringsplan van 150 miljard dollar aangekondigd, dat in de VS zowat 17.000 nieuwe banen moet opleveren. Vorige maand liet het bedrijf weten dat 40 miljard dollar van die enveloppe naar de productie van halfgeleiders in de VS gaat.

Micron wil de investering deels financieren met de financiële hulp voor de productie van chips in de VS. President Joe Biden bekrachtigde vorige maand de wet, eerder aangenomen in het Congres, die 52 miljard dollar subsidie vrijmaakt om de productie van chips te herlanceren in de VS. Mondiaal is er een tekort aan chips, wat allerlei sectoren parten speelt, bijvoorbeeld de autosector. Ook is er bijkomend sprake van tientallen miljarden voor onderzoek en ontwikkeling. 'De aankondiging van Micron is een nieuwe grote overwinning voor de VS', reageerde Biden inmiddels.

