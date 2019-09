Toplui van Facebook, Twitter, Microsoft en Google hebben samengezeten met de Amerikaanse geheime dienst om te bespreken hoe ze pogingen willen tegengaan om de Amerikaanse presidentsverkiezingen, volgend jaar, te beïnvloeden. Dat schrijft Bloomberg.

Aan de vergadering zouden zowel leden van de de FBI, verschillende Amerikaanse geheime diensten en vertegenwoordigers van de grote techgiganten hebben deelgenomen. De Amerikanen willen een herhaling vermijden van 2016, toen volgens inlichtingendiensten Rusland via propaganda op sociale media probeerde om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Sindsdien halen sociale media zoals Facebook, YouTube en Twitter vaak kanalen en accounts weg van mogelijke 'staatstrollen'.

Gezien er weer een presidentsverkiezing staat aan te komen, wil het land nu die campagnes op een meer gecoördineerde manier bestrijden. De vergadering ging door in Menlo Park, het hoofdkwartier van Facebook, en zou ook geleid worden door Nathaniel Gleicher, die aan het hoofd staat van de cybersecurityregels bij dat bedrijf. Dat is misschien niet toevallig, gezien het sociale al langer bekritiseerd wordt voor zijn aandeel in desinformatiecampagnes, niet alleen in de VS maar ook in bijvoorbeeld Europa of Myanmar.

In de voorbije maanden hebben techbedrijven hun regels rond politieke advertenties alvast verstrengd, onder meer om buitenlandse advertenties tegen te gaan.