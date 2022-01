De Consumer Electronics Show (CES) opent vandaag de deuren in Las Vegas. Heel wat bedrijven zullen tijdens de technologiebeurs hun nieuwigheden tonen, maar omwille van het coronavirus hebben meerdere grote namen afgezien van een fysieke aanwezigheid of hebben ze die beperkt tot het strikte minimum.

Tot de bedrijven die geheel of gedeeltelijk afhaakten voor CES 2022 behoren onder meer Google, Microsoft, General Motors, Intel, Amazon, Meta (ex-Facebook), Lenovo, Twitter en Amazon. De organisatie geeft niet mee hoeveel annulaties er precies zijn, maar verzekert dat alle nodige maatregelen getroffen worden om de verwachte tienduizenden bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Het bezoekersaantal zou deze editie daarmee een stuk lager liggen dan de 170.000 mensen die de beurs in januari 2020 bezochten. Het aantal exposanten is met 2.200 zowat de helft lager dan de 4.500 exposanten tijdens de laatste fysieke editie van het salon, twee jaar geleden.

Het salon wordt deze editie ook ingekort met een dag. Mondmaskers en vaccinatiebewijzen zijn verplicht om de beurs te kunnen bezoeken.

De CES 2022 had voor een mooie terugkeer naar het fysieke salon moeten zorgen, na een volledig virtuele editie in 2021, maar de omikronvariant van het coronavirus gooide roet in het eten. Omdat een heel aantal bedrijven de fysieke aanwezigheid in Las Vegas annuleerde of terugdrong, zal het virtuele deel van het evenement belangrijker worden dan gepland.

Het Waalse exportagentschap Awex, dat sinds 2018 elk jaar België vertegenwoordigt tijdens de technologiebeurs, is trouw op post, met vijftien start-ups en kmo's.

