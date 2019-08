De startnota van informateur Bart De Wever ligt sterk in lijn met de visie van Agoria Vlaanderen. De technologiefederatie deelt de ambitie om Vlaanderen via technologie en innovatie in de top drie te krijgen van de regio's in Europa, klinkt het in een mededeling.

De startnota van informateur Bart De Wever ligt sterk in lijn met de visie van de federatie van technologische bedrijven. "We kunnen het niveau halen van Zweden, Finland en Denemarken, beter nog dan Beieren of Zuid- of West-Nederland", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. Hij roept op "om de ambities nu ook snel waar te maken."

"Het is prima dat de uitrol van 5G vermeld wordt, want de operatoren en bedrijven staan klaar. Wel zouden wij eerder de nadruk leggen op de snelheid van implementatie dan op de gebiedsdekking. De rol van de overheid is een facilitator, met name snel het spectrum veilen en licenties toekennen voor bijkomende antennes", merkt Demuynck op.

Demuynck is blij met de aandacht voor circulaire economie in de nota, maar naast waterstof vindt hij het ook belangrijk om sterk in te zetten op batterij-technologie, gezien Vlaanderen meer dan zestig wereldspelers telt op dit domein.

"Het is ook jammer dat er niet gesproken wordt over de nochtans bijzonder grote nood aan digitalisering in het onderwijs", klinkt het nog.