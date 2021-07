De pc-markt doet het goed in de cijfers van marktonderzoeker IDC. Er zijn echter signalen dat de hausse niet blijft duren.

De wereldwijde vraag naar pc's is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen met 13,2 procent tegenover een jaar eerder. Er zijn volgens IDC zo'n 83,6 miljoen toestellen verscheept in dat kwartaal, gaande van desktops en laptops tot workstations. Interessant daarin is dat de groei van desktopverkoop daarbij die van laptops overtreft. Een en ander heeft echter te maken met een gebrek aan componenten, aldus IDC.

Nog opvallend, het marktaandeel van 'anderen' is stevig aan het groeien. De kleinere bedrijven nemen dus steeds een groter deel van de markt in (22,50% ondertussen, tegenover 20,90% een jaar geleden), ten koste van grote leveranciers als HP. Volgens IDC doen die kleinere spelers het goed omdat ze unieke functies bieden of speciale designs voor hun toestellen.

Over het algemeen lijkt de pc-markt echter weer wel af te koelen. De 13% groei van dit kwartaal staat tegenover 55,90% groei in het eerste kwartaal van 2021, en 25,80% in het laatste kwartaal van 2020. Lenovo, HP Inc. en Dell blijven wel marktleiders.

