Telecombedrijf Destiny zet overnamepad verder in Nederland

Destiny koopt een Nederlands bedrijf. Het is de tweede overname in evenveel maanden, maar zeker niet de laatste, zo laat het telecombedrijf weten.

Het bedrijf van Daan en Samuel De Wever neemt het Nederlandse DSD Business Internet over, een connectiviteitsspeler die sinds 1997 bestaat en wordt geleid door Manolis Geldermans.

Volgens Destiny sluit de overname goed aan bij haar eerste Nederlandse overname van Motto Communications vorig jaar. "We zochten bewust een connectiviteitsspeler om aan het FLUX platform te koppelen, zodat we één aanspreekpunt kunnen zijn voor cloudcommunicatieoplossingen op de Nederlandse markt", zegt Daan De Wever, oprichter en CEO van Destiny.

De nieuwste overname komt nog geen maand nadat Destiny Belgium Telecom overnam. Ook deze is zeker niet de laatste. De ambitie is om een Europese onafhankelijke virtuele operator te worden.

"De koppeling van een portaal voor clouddiensten met een betrouwbare lokale operator zoals we dit nu in Nederland realiseren, is een model dat we in de toekomst ook in andere Europese landen willen toepassen. Het enige dat we moeten aanpassen is de go-to-market strategie, die verschilt immers per land. Tegelijk willen we onze positie op de Nederlandse markt nog verder versterken en verwachten we later op het jaar nog meer overnames in Nederland te finaliseren", besluit De Wever.

Door de overname worden Manolis Geldermans en Wim Aarts, technisch directeur bij BSD Business Internet, directielid bij Destiny. Zij worden binnen Nederland verantwoordelijk voor de levering van connectiviteit in de groep. In totaal telt Destiny nu meer dan 160 medewerkers en 12.000 professionele klanten. Het bedrijf mikt dit jaar op een omzet van 50 miljoen euro.