Vrijdag overleg of telecombeurs MWC nog wel door moet gaan

Het Mobile World Congress in Barcelona staat op losse schroeven. Uit angst voor het coronavirus meldt het ene na het andere techbedrijf zich af voor 's werelds grootste telecombeurs, die van 24 tot en met 27 februari wordt gehouden. Vrijdag zullen de organisatoren bepalen of ze het hele evenement moeten uitstellen of afgelasten, melden Spaanse media.

In de voorbije dagen lieten onder meer Sony, LG, Amazon, Ericsson, Nvidia, Intel en NTT weten dat ze de beurs een jaartje overslaan. Intussen hebben ook Nokia, Facebook, Cisco, MediaTek, AT&T en Sprint zich ook teruggetrokken. Lees ook: Nog meer bedrijven melden zich af voor MWC 2020 Volgens Spaanse media twijfelen Vodafone en Deutsche Telekom sterk over hun deelname. Andere bedrijven komen wel, maar op kleinere schaal. Zo houden de Chinese techbedrijven ZTE en TCL bijvoorbeeld geen persconferenties. Mocht de organisatie vrijdag besluiten dat het Mobile World Congress 'gewoon' doorgaat, dan zullen er flink wat extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Mensen uit de stad Wuhan en omstreken, waar de uitbraak begon en nog altijd woedt, zijn alvast niet welkom. Reizigers uit de rest van China moeten bewijzen dat ze in de twee weken voor het congres niet in China zijn geweest. Bij alle bezoekers aan de beurs zal ook de lichaamstemperatuur worden gemeten. Het Mobile World Congress trekt jaarlijks zo'n honderdduizend bezoekers, die zich vergapen aan de nieuwste snufjes van ruim 2.800 exposanten. Het event ontvangt telkens ook zo'n vijf- à zesduizend Chinezen uit de telecomsector. Dit jaar staat het congres in het teken van 5G, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data. In de voorbije dagen lieten onder meer Sony, LG, Amazon, Ericsson, Nvidia, Intel en NTT weten dat ze de beurs een jaartje overslaan. Intussen hebben ook Nokia, Facebook, Cisco, MediaTek, AT&T en Sprint zich ook teruggetrokken.Volgens Spaanse media twijfelen Vodafone en Deutsche Telekom sterk over hun deelname. Andere bedrijven komen wel, maar op kleinere schaal. Zo houden de Chinese techbedrijven ZTE en TCL bijvoorbeeld geen persconferenties.Mocht de organisatie vrijdag besluiten dat het Mobile World Congress 'gewoon' doorgaat, dan zullen er flink wat extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Mensen uit de stad Wuhan en omstreken, waar de uitbraak begon en nog altijd woedt, zijn alvast niet welkom. Reizigers uit de rest van China moeten bewijzen dat ze in de twee weken voor het congres niet in China zijn geweest. Bij alle bezoekers aan de beurs zal ook de lichaamstemperatuur worden gemeten.Het Mobile World Congress trekt jaarlijks zo'n honderdduizend bezoekers, die zich vergapen aan de nieuwste snufjes van ruim 2.800 exposanten. Het event ontvangt telkens ook zo'n vijf- à zesduizend Chinezen uit de telecomsector. Dit jaar staat het congres in het teken van 5G, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data.