Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft vorige week berichtenapp Telegram geblokkeerd omdat het geen gehoor gaf aan de vraag desinformatiekanalen te verwijderen.

Het bedrijf zegt dat de mail verkeerd is terechtgekomen en heeft de kanalen ondertussen gesloten. De dienst zou daarmee terug toegankelijk moeten zijn in het land. Het oordeel van het hooggerechtshof werd vrijdag uitgesproken. De Braziliaanse rechter oordeelde dat Telegram, een versleutelde berichtendienst, bevelen had genegeerd om bepaalde kanalen te verwijderen. De dienst houdt zich ook niet aan de wetten van het land, aldus de rechter. De schorsing van Telegram zou daarbij duren totdat het bedrijf de kanalen verwijdert, een reeks boetes betaalt en een vertegenwoordiger laat verschijnen voor het hooggerechtshof, zo tekende nieuwsagentschap Reuters op.

In een reactie op de schorsing zegt Telegram aan techsite The Verge dat het om een misverstand ging. Het Braziliaanse hooggerechtshof zou zijn verzoeken naar het verkeerde mailadres hebben verstuurd, waardoor die over het hoofd werden gezien.

Telegram belooft beterschap

Telegram zou ondertussen verschillende aanpassingen hebben gemaakt, waaronder het verwijderen van het kanaal van Allan dos Santos, een activist en aanhanger van president Bolsonaro die vaak wordt beschuldigd van het verspreiden van desinformatie. De berichtendienst belooft ook om postjes die valse informatie bevatten, voortaan te voorzien van een label, en waarheidsgetrouwe informatie meer te promoten. Daarmee heft het hooggerechtshof ook de blokkade op de dienst na twee dagen weer op.

Telegram is een van de populairdere communicatiekanalen voor Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die meer dan een miljoen volgers heeft op de dienst. De man werd al vaker beschuldigd van het verspreiden van desinformatie, onder meer over de covid-pandemie, iets wat hem al een ban opleverde op YouTube en Facebook. Er loopt in Brazilië momenteel ook een onderzoek naar Bolsonaro voor het verspreiden van geheime politiedocumenten.

