Zowel voor mobiel als vast internet zijn de netwerken van Telenet de snelste. Hoewel Proximus volop inzet op glasvezel, is dat nog niet merkbaar aan de doorsnee snelheid, al heeft dat ook andere redenen.

Wie vandaag vast internet heeft in België haalt een mediaansnelheid van 66,25 Mbps download en 28,56 Mbps upload. Bij Telenet ligt de mediaan het hoogst met 129,30 Mbps gevolgd door Voo (111,93 Mbps) en Orange (100,57 Mbps). Op enige afstand volgen Proximus (53,70 Mbps) en Scarlet (39,36 Mbps).

Het valt op dat de netwerken op coax, Telenet en Voo, waar ook Orange gebruik van maakt, een stuk beter scoren. De cijfers zijn afkomstig van Ookla, dat zich baseert op de testen van Speedtest.net. het gaat dus om een aggregatie van de snelheid die gebruikers effectief ervaren.

Wel hoort er bij die meting een stevige nuance: ze geeft de werkelijk behaalde snelheid weer, maar voor alle gebruikers samen geeft dat ook een vertekend beeld omdat zowel de snelle als trage abonnementen worden gecombineerd.

Als het merendeel van de klanten een abonnement heeft van pakweg 100 Mbps, ook al is er in een (duurder) abonnement een snelheid van 1Gbps (1000 Mbps) haalbaar, dan zal de meting eerder tegen die 100 Mbps zitten. Dat kan verklaren dat de uitrol van glasvezel bij Proximus nog niet enorm merkbaar is in zulke cijfers. Dat netwerk haalde onlangs 1 miljoen aansluitingen, maar het aantal klanten met een abonnement aan glasvezelsnelheid ligt een stuk lager.

Mobiel

Op de mobiele markt zien we dezelfde winnaars, maar met minder verschillen. Telenet/Base haalt hier met een mediaan van 76,09 Mbps downloadsnelheid de beste cijfers van het land. Proximus volgt op 67,90 Mbps en Orange op 54,64 Mbps.

Hier geldt de nuance van de trage en snelle abonnementen niet omdat de meeste Belgische mobiele abonnementen doorgaans niet opgedeeld zijn in snelheden. Tegelijk ligt ze in lijn met wat onder meer telecomregulator BIPT regelmatig meet. Wel speelt er voor mobiele data ook de netwerkdekking mee.

