Telenet en Fluvius willen samen een nieuw infrastructuurbedrijf oprichten om snellere glasvezelverbindingen uit te rollen in 'de grote meerderheid van Vlaanderen'. Ze hebben daarover een niet-bindende intentieovereenkomst ondertekend, melden beide bedrijven.

Fluvius, in handen van de 300 Vlaamse steden en gemeenten, en Telenet onderhandelden meer dan een jaar over de netwerksamenwerking. Nu is daar een niet-bindende overeenkomst uit gekomen, die volgens de partners begin volgend jaar bindend kan worden.

Concreet willen de twee bedrijven een nieuw zelfstandig bedrijf oprichten, 'Netco', waarin ze hun bestaande internetnetwerken zouden onderbrengen. Nu heeft Telenet een eigen netwerk in ongeveer tweederde van Vlaanderen en een deel van Brussel, en heeft het in de rest van Vlaanderen een erfpachtovereenkomst tot 2046 op het netwerk van Fluvius.

Het nieuwe bedrijf zou investeren om het netwerk beter maken, met name door internet via glasvezelkabel tot in de huizen te brengen. Nu gebeurt dat bij Telenet meestal nog met een klassieke coax-kabel. De vernieuwing zou gebeuren in 'de grote meerderheid van Vlaanderen'. Elders zal het bedrijf op coax blijven rekenen voor snel internet.

Het netwerk zal open zijn, wat inhoudt dat andere internetaanbieders er ook hun diensten op zullen kunnen aanbieden. Maar Telenet en Fluvius stellen ook het infrastructuurbedrijf zelf open. Ze mikken op 'strategische en/of financiële partijen' om mee in het project te stappen.

Het mobiele netwerk van Telenet zit niet in de deal. Maar ook daarover heeft Telenet nieuws: het bevestigde dat het een mogelijke verkoop van zijn zendmastenpark bekijkt. Dat nieuws lekte eerder deze maand al uit via het financiële persagentschap Bloomberg. Telenet zal nagaan of er interesse is in het netwerk van 3.311 sites.

