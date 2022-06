Telenet gaat voortaan ook pakjesbrievenbussen op de markt brengen: grote boxen waar bijvoorbeeld koeriers pakjes kunnen achterlaten.

Minister van Post Petra De Sutter werkt aan een wettelijk kader voor dergelijke pakjesbussen, zo maakte ze deze week bekend. Als mensen niet thuis zijn, kunnen pakjes door koeriers worden achtergelaten in de pakjesbus. Dat spaart een extra rit uit.

Telenet springt alvast op de kar. Het bedrijf lanceert voor zijn klanten een 'slimme pakjesbox' aan: een afgesloten doos om aan de voordeur te plaatsen waar pakjes in kunnen worden achtergelaten. De box wordt bediend met een app.

Er komen twee types van de slimme pakjesbox op de markt: eentje die je op netwerkstroom kan aansluiten en een met een batterij en zonnepaneel om op te laden. De box op stroom wordt tijdelijk aangeboden aan 170 euro, de box op batterij aan 190 euro.

Vanop afstand openen

Bij een eerste levering drukt de koerier op de knop van de box en plaatst hij het pakje erin. De box sluit automatisch af, waarna de klant via de app een melding ontvangt. Krijg je nog een tweede levering, dan ontvang je een volgende melding met de vraag om de box, vanop afstand, opnieuw te openen voor de bezorger. De box vergrendelt automatisch opnieuw en is steeds verbonden met je wif-inetwerk.

De slimme brievenbus kadert in de 'slimme diensten' van Telenet, legt een woordvoerster uit. 'Er bestaan tal van slimme gadgets of diensten. Vaak kennen de consumenten ze niet, wij willen hen daarbij helpen', klinkt het. Zo heeft Telenet al een slimme deurbel in zijn aanbod en wordt er gedacht aan bijkomende apparaten, zoals smart camera's.

