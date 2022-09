Binnen twee jaar stopt Telenet/Base met 3G. De vrijgekomen frequenties zullen het 4G- en 5G-netwerk versterken. 2G blijft nog enkele jaren langer meegaan.

Telenet kondigt de afschakeling aan voor september 2024. Het netwerk, destijds van Base, werd in 2004 gelanceerd en maakte mobiel internet een stuk bruikbaarder dan met 2G. De technologie is intussen ingehaald met 4G en binnenkort 5G.

De reden voor de stopzetting is simpel: Telenet wil het spectrum dat nu voor 3G wordt gebruikt inzetten om 4G en 5G sneller en stabieler te maken. Tegelijk wordt 3G nog amper gebruikt, volgens Telenet is het aandeel nog slechts 1 procent van het netwerk.

Moderne smartphones zullen van de uitschakeling weinig merken. Zij gebruiken vandaag al automatisch 4G of 5G wanneer beschikbaar. Bij eenvoudige gsm's zonder internet of bij zogenaamde feature phones met een aantal basisfuncties vallen terug op 2G als ze geen 4G of 5G ondersteunen. Voor wie vragen heeft over de stopzetting heeft Telenet zowel voor haar eigen merknaam als voor Base een hulppagina opgezet.

2G in 2027

Voor 2G zegt Telenet dat het tot minstens 2027 de technologie zal ondersteunen. Dat 3G eerst verdwijnt lijkt vreemd, gezien het veel nieuwer is dan 2G. Maar ook dat heeft een logische verklaring: 2G nog veel vaker gebruikt door eenvoudige gsm's zonder mobiel internet.

Die markt is klein, maar de toestellen werken niet altijd op 4G of 5G. Tegelijk zijn er ook heel wat machine-to-machine (M2M) toepassingen op basis van 2G die minder snel worden vervangen dan gsm-toestellen. In een interview met Data News gaf de CTO van Telenet vorig jaar al aan dat 3G daarom makkelijker uit te faseren is dan 2G.

