Telenet telt dataverbruik van haar eigen apps niet meer mee

De nieuwe dienst heet "Free G" en moet door de klant geactiveerd worden om ervan te kunnen genieten. "We willen mee evolueren met het gedrag van onze klanten, die almaar meer chatapps gebruiken in plaats van sms, en ook steeds meer overal televisie willen kijken", zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Schending netneutraliteit?

Maar benadeelt Telenet concurrerende diensten zoals Netflix niet? Wie daar naar wil kijken, ziet zijn data wél snel wegsmelten. Een en ander is ook wettelijk geregeld - de zogenaamde netneutraliteit - maar de operator meent dat die niet geschonden wordt. "Telenet heeft dit principe afgetoetst met het BIPT (de telecomregulator, red). We hebben ook een test uitgevoerd tijdens de zomer waaruit blijkt dat we met deze propositie de regels van netneutraliteit handhaven en dat we klanten binnen hun gewone databundel extra ruimte geven om andere apps te gaan ontdekken of gebruiken", luidt het.

Helemaal onbeperkt is het verbruik van de vrijgestelde apps overigens niet. Afhankelijk van het type WIGO-abonnement bedraagt het samengetelde verbruik van de geselecteerde apps in België tussen 20 en 100 GB voor alle gezinsleden samen. Als bovendien de inbegrepen datapot voor het 'gewone' verbruik op is, wordt alle mobiel internetverbruik tot het einde van de aanrekeningsperiode gepauzeerd, ook het Free G-verbruik. Dat doet het om de netneutraliteit te handhaven.

Telenet hanteert daarmee een gelijkaardige strategie als Proximus, toen het begin deze zomer in haar nieuwe Epic-abonnementen voor bepaalde social media-apps 'ongelimiteerd' dataverbruik aankondigde. De telecomregulator zag daar toen ook geen graten in. Data News-hoofdredacteur Kristof Van der Stadt noemde de praktijk evenwel een eerste stap naar het opdoeken van netneutraliteit. Daar komt nu bij dat Telenet er ook de streamingapps Yelo Play en Play Sports bij betrekt, en dus geen data meer aanrekent voor haar eigen apps.