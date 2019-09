Telenet test onbeperkt vast internet via 4G

Het gaat om Tadaam, naar eigen zeggen een project van een groep Telenet-ingenieurs die met de steun van hun moederbedrijf internet en tv leveren zonder kabels en contract. Tadaam zelf is nog vrij onbekend. Telenet promoot de dienst (nog) niet actief, maar ze wel werd intussen wel opgemerkt bij Tweakers en op Userbase. Concreet wil dat zeggen dat je als gebruiker enkel een 4G/wifi modem moet bestellen en enkel een stopcontact nodig hebt om alles aan te sluiten. Momenteel zijn er twee abonnementen: Standard, waarbij je voor 40 euro per maand tot 30 Mbps kan surfen. Hier kan je ook dertig tv-zenders bekijken, inclusief pauzeren en opnemen, hetzij beperkt tot één scherm tegelijk. Voor Premium (50 euro per maand) gaat de snelheid tot 50 Mbps en kan je tot drie schermen tegelijk gebruiken. Bij beide abonnementen is er tv-ondersteuning voor Android, iPhone, tablets, maar ook smartTV, AndroidTV en AppleTV. Eerder kwam Telenet al met een aanbod voor cord cutters, waarbij gebruikers geen digicorder meer krijgen, maar één onbeperkt internetabonnement (200 Mbps) met een tv-app. Die ligt echter met 99 euro op het dubbele van de prijs van Tadaam.