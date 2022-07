De veilingen van frequentieblokken voor de uitrol van het supersnelle 5G-netwerk van de voorbije twee maanden, zijn voor Telenet 'extreem succesvol' geweest. Dat benadrukte CEO John Porter donderdag bij de toelichting van de kwartaalresultaten.

'We hebben zoveel spectrum verworven als we nodig hadden, aan een heel goede prijs', stelt Porter. 'We verwachten dat ons netwerk extreem performant zal zijn.' Ondanks de goede uitkomst bekijkt Telenet de komende tijd wel nog altijd of het bedrijf het verloop van de veiling juridisch zal blijven aanvechten. Al vóór de veiling stapte de telecomoperator naar zowel de Raad van State als het Marktenhof uit onvrede met de procedure.

Vierde speler

Telenet vindt het feit dat de telecomregulator BIPT spectrum had gereserveerd voor een vierde telecomspeler in strijd is met de Europese wetgeving. Die vierde speler diende zich uiteindelijk ook aan in de vorm van het Belgische Citymesh (gericht op bedrijven), dat de handen in elkaar slaat met het Roemeense DIGI (particulieren).

Volgens Porter werd het spectrum 'eigenlijk weggeven' aan Citymesh en DIGI, terwijl de Belgische mobiele telecommarkt 'functionerend, competitief en performant' is. 'Dat heeft het BIPT ook twee keer gezegd', aldus de CEO van Telenet.

Zonder het gereserveerde spectrum voor de vierde speler zou Telenet ook meer hebben kunnen binnenhalen op de 700 MHz-frequentieband, benadrukte Ann Caluwaerts, als executive vice president onder meer verantwoordelijk voor corporate affairs. 'Nu zullen we meer moeten investeren, omdat we ons netwerk zullen moeten intensiveren.'

In hoeverre Telenet zich zorgen maakt over de opkomst van Citymesh en DIGI, valt nog te bekijken. 'We moeten eerst zien wat hun volledige ambities en intenties zijn', aldus Porter. De CEO wees wel op de hoge getrouwheid onder Belgische telecomklanten.

