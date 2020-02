Telenet begint op dinsdag 11 februari met het afschakelen van het analoge radiosignaal via de kabel. Op die manier wil het bedrijf ruimte vrijmaken op het kabelnetwerk voor het toenemende aantal digitale toepassingen. Alternatieven voor het oude radiosignaal zijn onder meer internetradio en DAB+.

Tussen 11 februari en 22 april 2020 wordt het analoge radiosignaal via de kabel in heel Vlaanderen en Brussel in fases afgeschakeld. Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, zullen niet langer een signaal ontvangen.

Telenet biedt als een van de weinige operatoren van Europa nog het analoge radiosignaal aan. Het bedrijf heeft geen cijfers over hoeveel klanten nog gebruikmaken van deze technologie, maar meent (onder meer door het internetverkeer dat jaarlijks met 30 tot 40 procent toeneemt) dat het tijd is om de kabel efficiënter te benutten. De ruimte die vrijkomt zal onder meer opgevuld worden door het stijgende dataverkeer van onder andere streaming videodiensten en online gaming.

Telenet-klanten ontvangen dezer dagen een brief of e-mail met meer uitleg en mogelijke oplossingen om radio te blijven luisteren. Dit kan overigens wel nog steeds via de decoder van Telenet. Andere alternatieven die de Mechelse kabelaar noemt, zijn internetradio en DAB+ oftewel digitale radio via de ether.

Uiteraard kan er ook nog analoge radio worden beluisterd via een radioantenne. Klanten die dat wensen, krijgen van Telenet een gratis exemplaar.

Tussen 11 februari en 22 april 2020 wordt het analoge radiosignaal via de kabel in heel Vlaanderen en Brussel in fases afgeschakeld. Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, zullen niet langer een signaal ontvangen.Telenet biedt als een van de weinige operatoren van Europa nog het analoge radiosignaal aan. Het bedrijf heeft geen cijfers over hoeveel klanten nog gebruikmaken van deze technologie, maar meent (onder meer door het internetverkeer dat jaarlijks met 30 tot 40 procent toeneemt) dat het tijd is om de kabel efficiënter te benutten. De ruimte die vrijkomt zal onder meer opgevuld worden door het stijgende dataverkeer van onder andere streaming videodiensten en online gaming.Telenet-klanten ontvangen dezer dagen een brief of e-mail met meer uitleg en mogelijke oplossingen om radio te blijven luisteren. Dit kan overigens wel nog steeds via de decoder van Telenet. Andere alternatieven die de Mechelse kabelaar noemt, zijn internetradio en DAB+ oftewel digitale radio via de ether.Uiteraard kan er ook nog analoge radio worden beluisterd via een radioantenne. Klanten die dat wensen, krijgen van Telenet een gratis exemplaar.