Telenet en Orange bespreken de toegang tot het netwerk van het Waalse kabelbedrijf VOO. Dat heeft Telenet bevestigd. Orange heeft VOO vorig jaar overgenomen.

Telenet en Orange hebben een 'Memorandum of Understanding' ondertekend dat de 'verdere gesprekken over dit onderwerp structureert', zo meldt Telenet nog. Er wordt verder geen commentaar gegeven over de gesprekken.

Orange Belgium kondigde eind vorig jaar aan dat het VOO zou overnemen van de Luikse intercommunale Nethys. Beide partijen hebben daarover een akkoord bereikt. Het is de bedoeling dat Orange 75 procent min één aandeel van het Waalse telecombedrijf in handen krijgt, maar de deal moet wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, waaronder ook de Europese Commissie.

Ook Telenet was vorig jaar geïnteresseerd in de overname van VOO, om zijn vaste internet- en tv-diensten in het hele land te kunnen verkopen. Maar het Vlaamse telecombedrijf viste dus achter het net. VOO is eigenaar van het kabelnetwerk in Wallonië en Brussel. Het bedrijf biedt vaste en mobiele telefonie aan, naast breedbandinternet en televisiediensten.

