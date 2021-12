Orange Belgium krijgt 75 procent min één aandeel in handen van VOO SA, de Waalse kabeloperator die in handen was van Nethys. Daarmee krijgt Orange voor het eerst een eigen vast netwerk in handen.

Nethys en VOO bevestigden een maand geleden al dat de twee exclusieve gesprekken voeren voor de overname van VOO. De overname is dus geen grote verrassing. De deal is gebaseerd op een ondernemingswaarde van 1,8 miljard euro. Met 75 procent (min één aandeel) participatie gaat het dus om ongeveer 1,35 miljard euro.

Voor Orange is de overname een gamechanger. De mobiele operator moest jaren lobbyen om (aan een gunstig tarief) toegang te krijgen tot de kabelnetwerken van VOO en Telenet om zelf vast internet aan te bieden. Nu wordt het als eigenaar van VOO zelf een partij met een netwerk voor televisie en vast internet, hetzij vooral in Wallonië en delen van Brussel. Orange geeft zelf aan dat het om een belangrijke stap gaat in haar convergentiestrategie.

Investeringen

Orange zegt dat het van plan is om verder te investeren in VOO. Zowel in het callcenter WBCC, BeTV als in het netwerk. Dat slaat op vernieuwing van het kabelnetwerk, maar ook op uitbreidingen met glasvezel (FTTH).

Nethys zelf houdt een minderheidsaandeel 'om de uitvoering van het industriële en sociale project te garanderen', klinkt het. Orange biedt wel aan om die participatie om te zetten in aandelen van Orange Belgium zelf.

De overname moet wel nog worden goedgekeurd door onder meer de Europese Commissie. Orange verwacht daar in de loop van 2022 een antwoord over. Tot dan blijven beide bedrijven los van elkaar opereren.

Nethys

De verkoop van VOO was een werk van lange adem. In 2019 kwam de top van Nethys onder vuur nadat het VOO samen met IT-bedrijf Win en Windparkbedrijf Elicio voor een lage prijs wilde verkopen aan een private maatschappij van twee Nethys-directeuren. Die verkoop gebeurde zonder medeweten van de Waalse overheid, de voornaamste aandeelhouders.

Later startte Orange een rechtszaak om de verkoop van VOO aan Providence nietig te laten verklaren, wat ook gebeurde midden 2020. Het stelde zich vragen over de prijs en de voorwaarden. Orange wou immers ook zelf maar al te graag het netwerk van VOO in handen krijgen.

Nethys en VOO bevestigden een maand geleden al dat de twee exclusieve gesprekken voeren voor de overname van VOO. De overname is dus geen grote verrassing. De deal is gebaseerd op een ondernemingswaarde van 1,8 miljard euro. Met 75 procent (min één aandeel) participatie gaat het dus om ongeveer 1,35 miljard euro.Voor Orange is de overname een gamechanger. De mobiele operator moest jaren lobbyen om (aan een gunstig tarief) toegang te krijgen tot de kabelnetwerken van VOO en Telenet om zelf vast internet aan te bieden. Nu wordt het als eigenaar van VOO zelf een partij met een netwerk voor televisie en vast internet, hetzij vooral in Wallonië en delen van Brussel. Orange geeft zelf aan dat het om een belangrijke stap gaat in haar convergentiestrategie.Orange zegt dat het van plan is om verder te investeren in VOO. Zowel in het callcenter WBCC, BeTV als in het netwerk. Dat slaat op vernieuwing van het kabelnetwerk, maar ook op uitbreidingen met glasvezel (FTTH).Nethys zelf houdt een minderheidsaandeel 'om de uitvoering van het industriële en sociale project te garanderen', klinkt het. Orange biedt wel aan om die participatie om te zetten in aandelen van Orange Belgium zelf.De overname moet wel nog worden goedgekeurd door onder meer de Europese Commissie. Orange verwacht daar in de loop van 2022 een antwoord over. Tot dan blijven beide bedrijven los van elkaar opereren.De verkoop van VOO was een werk van lange adem. In 2019 kwam de top van Nethys onder vuur nadat het VOO samen met IT-bedrijf Win en Windparkbedrijf Elicio voor een lage prijs wilde verkopen aan een private maatschappij van twee Nethys-directeuren. Die verkoop gebeurde zonder medeweten van de Waalse overheid, de voornaamste aandeelhouders.Later startte Orange een rechtszaak om de verkoop van VOO aan Providence nietig te laten verklaren, wat ook gebeurde midden 2020. Het stelde zich vragen over de prijs en de voorwaarden. Orange wou immers ook zelf maar al te graag het netwerk van VOO in handen krijgen.