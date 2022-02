Telenet was ontgoocheld dat het de Waalse telecomoperator VOO niet heeft kunnen overnemen, maar ziet nog 'een scala aan opties' om zijn diensten in het zuiden van het land uit te breiden.

Dat zegt CEO John Porter. Een beslissing is echter nog niet genomen. Telenet had de Waalse kabelaar graag overgenomen om zijn vaste internet- en tv-diensten in het hele land te kunnen verkopen. Het was echter concurrent Orange die de deal wist af te ronden.

Telenet blijft achter met een gefragmenteerd afzetgebied: het was immers al actief in Franstalige België, maar nog niet overal met alle diensten. Zo kan het wel overal mobiele diensten verkopen dankzij het BASE-netwerk, maar vaste diensten blijven beperkt tot een deel van Brussel en een aantal gemeenten in Henegouwen. Porter ziet 'een scala aan opties' om alsnog actiever te worden in het Franstalige landsgedeelte, maar wacht af met beslissen. Eerst moet Orange zijn deal nog voorbij de mededingingsautoriteiten krijgen en Telenet lijkt daarbij te speculeren op concurrentiebevorderende maatregelen.

Financieel directeur Erik Van den Enden merkte op dat er 'zeker grote vragen rijzen' bij de overname van VOO door Orange, want Wallonië gaat zo van drie naar twee telecomoperatoren met een vast netwerk. Bovendien werken Orange en Proximus samen rond antennes. Juridische wegen heeft Telenet evenwel 'nog' niet bewandeld in het dossier, aldus Porter.

Een van de opties die Telenet heeft, is om zijn mobiele netwerk in te zetten voor vaste diensten in Wallonië. Met Tadaam biedt het al een dienst aan waarbij een modem geleverd wordt die het mobiele 4G-signaal omzet in wifi voor thuis. In dat aanbod is ook een tv-box inbegrepen. Volgens Porter telt Tadaam intussen 'tienduizenden' klanten. In Leuven test Telenet de dienst al op zijn nieuwe 5G-net. Porter gelooft sterk in het product.

