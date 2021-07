De Chinese techreus telt zo'n 1,08 miljard euro neer voor het bedrijf Sumo. Die laatste maakte onder meer Sackboy: A Big Adventure, voor de PlayStation 5.

Tencent heeft momenteel al een aandeel zo'n 8,75 procent in de Britse game-ontwikkelaar, en zou met de aankoopsom een meerderheidsaandeel krijgen.

Sumo is gebaseerd in Sheffield, in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf werkt aan grotere spellen, waaronder een van de lanceringstitels voor de PS5, Sackboy: A Big Adventure. De studio had ook de leiding over de ontwikkeling van Crackdown 3 voor de Xbox-console en pc.

Met de overname wordt Sumo onderdeel van Tencent, het grote Chinese techconcern dat u misschien vooral kent van mobiele games. Het bedrijf heeft echter investeringen in een hele reeks gamebedrijven, waaronder Epic, Riot, Activision en Ubisoft.

