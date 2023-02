Het Chinese Tencent Holdings wil niet langer een eigen virtual reality-headset maken. De afdeling rond het metaverse wordt uitgedund, zeggen bronnen aan Reuters.

Drie verschillende bronnen zeggen aan Reuters dat de plannen voor VR hardware worden geschrapt. De slechte economie maakt dat het bedrijf minder mensen in haar metaverse unit wil hebben, waar het eerder bijna driehonderd mensen voor had aangenomen.

Tencent werkte aan een headset met een ringvormige controller, maar het zou moeilijk zijn om de hardware snel winstgevend te krijgen. Dat gecombineerd met de grote investeringen maken dat het bedrijf haar focus nu verlegt.

Tencent is van origine vooral een software/internetbedrijf, en heeft onder meer WeChat in handen. De laatste tien jaar bouwt het ook sterk haar gamingportfolio uit, maar heeft daarin een wisselende relatie met de Chinese overheid, dat slechts zeer langzaam en beperkt nieuwe games toelaat voor de lokale markt.

De houding van de Chinese overheid zou, naast de economische malaise, ook een rol spelen. Tencent had plannen om gamingphone maker Black Shark over te nemen, maar die deal ging niet door, onder meer omdat dat gepaard zou gaan met een lang goedkeuringsproces.

Formeel is Tencent zelf minder expliciet. Het geeft geen commentaar op Black Shark, maar erkent dat het aanpassingen doet in de teams rond de VR hardware nu de plannen daar zijn gewijzigd. Maar het bedrijf zegt dat de XR-unit (alles rond augmented en virtual reality) blijft bestaan.

