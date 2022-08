Het Chinese technologieconcern Tencent wil zijn belang in de Franse computerspelontwikkelaar Ubisoft Entertainment fors verhogen. Dat bericht persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

Tencent verwierf in 2018 een belang van vijf procent in Ubisoft, dat onder meer de populaire games Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon en Rainbow Six maakt. Het Chinese concern wil nu de grootste aandeelhouder worden van de spelontwikkelaar en zou de oprichtersfamilie Guillemot - die vijftien procent bezit - inmiddels al hebben benaderd.

Koers omhoog

Hoe groot het belang is waar Tencent op aast, is niet bekend, maar de Chinezen willen ook vrij verhandelbare aandelen verwerven, luidt het. Ze zouden bereid zijn om tot honderd euro per aandeel te bieden. Voor de aandelen die Tencent in 2018 kocht, betaalde het 66 euro per stuk.

Op de beurs kreeg Ubisoft tussentijds een boost van tot wel 21 procent, volgens persbureau Bloomberg de grootste dagwinst sinds 2004.

In de gamingsector is dit jaar een consolidatiegolf aan de gang. In januari kondigden onder meer de Japanse en Amerikaanse technologieconcerns Sony en Microsoft miljardendeals aan.

