Tijdens een zogeheten earnings call van Tesla heeft Elon Musk stevig uitgehaald naar Apple. De topman hekelde het gesloten systeem van het fruitmerk, door hem als een 'walled garden' omschreven, en bekritiseerde ook het kobaltgebruik van Apple. Zo meldt nieuwszender CNBC.

Toen er tijdens de call discussie ontstond over de plannen om Tesla-concurrenten ook toegang te geven tot het oplaadnetwerk van Tesla's elektrische voertuigen, merkte Musk op dat het bedrijf geen 'ommuurde tuin' wil creëren om anderen te dwarsbomen, daarmee verwijzend naar de strategie die Apple voor zijn App Store hanteert: een verplichte commissie voor wie zijn software via de Store wil verkopen, wetende dat dat de enige (want officiële en veilige) manier is om apps op een iPhone of iPad te installeren.

Duurzaamheid

'We willen benadrukken dat het ons (Tesla, nvdr) vooral te doen is om de opkomst en toename van duurzame energie te ondersteunen', zei Musk. 'Het is niet de bedoeling om de boel af te schermen, zoals sommige andere bedrijven dat doen'. Daarna moest Elon Musk naar verluidt geveinsd 'hoesten', en zei hij: 'Apple'.

Toen het over de batterijen van de Tesla-wagens ging, refereerde Musk opnieuw naar Apple. De Tesla-baas zei dat mensen onterecht denken dat zijn bedrijf 'veel kobalt gebruikt' bij de productie van de accu's, maar dat Apple veel meer van die grondstof verwerkt. Kobalt is tot nader order nodig voor de lithium-ion-batterijen in elektrische toestellen, maar: het mineraal wordt voor ongeveer zeventig procent ontgonnen in Congo, waar corruptie, uitbuiting en kinderarbeid aan de orde van de dag zijn. Dat werpt een donkere schaduw over het groene imago dat producenten van (onder meer) elektrische wagens zich graag toe-eigenen.

'Gaat nergens over'

Elon Musk hield zich begin deze week niet in. 'Apple gebruikt volgens mij honderd procent kobalt in zijn batterijen, telefoons en computers, maar Tesla verwerkt géén kobalt in zijn iron phosphate-batterijen, en ook nauwelijks in de nikkel-gebaseerde chemische samenstellingen', maakte hij zich sterk. Hij beweerde ook dat Tesla, als je in gewicht rekent, 'misschien maar twee procent van de kobalt gebruikt die Apple nodig heeft. Dus, eigenlijk gaat het helemaal nergens om'.

Techsite MacRumors verduidelijkt dat Apple wel degelijk kobalt gebruikt bij de productie van zijn toestellen. De techreus zou evenwel een lijst bijhouden van de bedrijven die het goedje smelten en verwerken, en zou daar ook geregeld een audit uitvoeren. In 2020 zouden zelfs alle kobalttoeleveranciers gecontroleerd zijn.

De akkefietjes tussen Tesla en Apple zijn niet nieuw. Beide bedrijven hebben elkaar er al meermaals van beschuldigd personeel bij elkaar weg te kapen, en recentelijk stelde Elon Musk nog dat hij Apple ooit benaderd heeft om de autofabrikant in te lijven, maar dat Apple-topman Tim Cook 'geen zin had' om Musk te ontmoeten.

Tesla verdubbelt omzet

Intussen doet de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens goede zaken. Tesla heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van maart tot einde juni bedroeg 12 miljard dollar tegen 6 miljard dollar vorig jaar, toen (vanwege de pandemie) de grote Tesla-fabriek in het Californische Fremont tijdelijk stil werd gelegd.

De kwartaalwinst kwam uit op 1,1 miljard dollar, het tienvoudige van dezelfde periode vorig jaar. Het is voor het eerst dat de kaap van 1 miljard werd overschreden. De resultaten lagen veel hoger dan analisten hadden verwacht. Tesla stelde ook zijn verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij.

Eerder was al bekend dat het bedrijf van Musk in het afgelopen kwartaal meer dan 200.000 auto's heeft geproduceerd en afgeleverd. Daarmee voerde Tesla de productie op naar een nieuw record, ondanks de chiptekorten waarmee de wereldwijde autosector worstelt. Tesla maakt niet bekend waar het zijn auto's heeft verkocht. Het bedrijf heeft autofabrieken in de Verenigde Staten en China en werkt aan een grote fabriek in de buurt van Berlijn. Daar zouden nog dit jaar, met heel wat vertraging, de eerste wagens van de band moeten rollen.

