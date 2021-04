De enorme fabriek die Tesla wil bouwen nabij Berlijn zal zoals reeds werd gevreesd niet kunnen openen in juli. Dat heeft het bestuur van de regio Brandenburg bevestigd. Een nieuwe openingsdatum werd niet bekendgemaakt, maar Duitse media spreken over oktober.

De fabriek van Tesla wordt gebouwd in Grüneheide, iets ten oosten van de Duitse hoofdstad. Maar de bouw loopt heel wat vertraging op door klachten van milieuverenigingen en aanslepende vergunningsaanvragen. Het bestuur van de regio verwijst daarbij naar Tesla dat 'bijkomende verbeteringen wilde aanbrengen in de fabriek'.

De fabriek strekt zich uit over een terrein van 300 hectare. Op zijn volle capaciteit zouden er een half miljoen elektrische wagens van de band rollen, goed voor 12.000 banen. Maar er zullen ook batterijen worden gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om accu's voor auto's, maar ook om thuisbatterijen voor particulieren en energieopslagsystemen voor bedrijven.

