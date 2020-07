Het Duitse gerecht vindt dat Tesla klanten misleidt door reclame te maken voor het concept 'Autopilot' waarmee bepaalde modellen zijn uitgerust. Tesla mag de term in Duitsland nu niet meer gebruiken.

De rechtszaak kwam er na een klacht van het Duitse agentschap dat strijdt tegen oneerlijke concurrentie. Het Autopilot-concept werd aangeprezen in een Tesla-reclame uit 2019 voor de Model 3. Tesla doet daarin uitschijnen dat de wagen autonoom kan rijden, zonder bestuurder, zelfs in een stedelijke omgeving.

'Misleidend'

De rechtbank van München wees er dinsdag op dat dit misleidend is. De wagens beschikken immers nog niet over die technologie en bovendien zijn zelfrijdende wagens niet toegelaten in Duitsland. Tesla moet de spelregels respecteren, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat Tesla in Duitsland op de vingers wordt getikt. Al in 2016 besloot de Duitse dienst voor het wegverkeer dat de naamgeving verwarrend is omdat het om een assistent gaat en niet om een automatische piloot.

