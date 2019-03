Tesla-voorzitter: 'Musk twittert verstandig'

Tesla's nieuwe voorzitter Robyn Denholm heeft het Twittergebruik van topman Elon Musk verdedigd. "Twitter is tegenwoordig onderdeel van de dagelijkse bezigheden van vele zakenmensen", liet Denholm in een interview in Sydney weten. "In mijn optiek gebruikt hij het verstandig".

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Links: Tesla-voorzitter Robyn Denholm, rechts: Tesla-CEO Elon Musk

Denholm werd aangetrokken als voorzitter nadat Musk die functie moest opgeven als gevolg van een schikking met beurstoezichthouder SEC. De waakhond pakte Musk aan nadat die op Twitter had gezegd Tesla van de beurs te willen halen en daar ook de fondsen al voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Musk moest ook een boete betalen en mocht niet meer beursgevoelige informatie twitteren. Dat laatste heeft Musk volgens de SEC weer gedaan toen hij een productieaantal voor Tesla twitterde. Musk ontkent en vindt dat de SEC de zaak overdrijft. De twee staan donderdag 4 april voor de rechter in New York. Lees ook:Amerikaanse beurswaakhond stapt opnieuw naar de rechtbank voor tweet van Musk