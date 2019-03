Test Aankoop 'uiterst bezorgd' om nieuwe richtlijn auteursrecht

Test Aankoop zegt uiterst bezorgd te zijn om de nieuwe richtlijn van het auteursrecht, waar het Europees Parlement dinsdag over zal stemmen. Het gaat dan vooral over het zogenaamde 'artikel 13', die volgens de consumentenorganisatie negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de dagelijkse onlineactiviteiten van consumenten. De organisatie roept de leden van het Europees Parlement op om tegen dit artikel te stemmen.

Volgens TestAankoop vormt het artikel een belangrijke belemmering voor de vrijheid van creatie, voor de overdracht van kennis en dus voor de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. TestAankoop ondersteunt daarentegen wel de doelstelling van de hervorming van het auteursrecht om te zorgen voor een correcte vergoeding voor kunstenaars en ontwerpers. De organisatie is echter van mening dat de richtlijn onderliggende problemen van het huidige systeem niet zal oplossen en ook negatieve gevolgen zal hebben voor de gebruikers.

Het omstreden artikel 13 stelt internetplatformen als Facebook en YouTube verantwoordelijk voor de auteursrechtelijke inhoud van hun gebruikers. Daardoor zouden ze inhoud moeten verwijderen waarbij geen overeenkomst is tussen de kunstenaar en het platform, alsook automatische filtermechanismen invoeren om het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud te voorkomen.

De consumentenorganisatie zegt dat verschillende recente voorbeelden hebben aangetoond dat deze automatische filters niet slim genoeg zijn om een onderscheid te maken tussen inhoud die het auteursrecht schendt en legale inhoud. Dat gaat dan om inhoud die onder een uitzonderingsregel valt, zoals satire, of werken die niet door het auteursrecht worden beschermd en tot het publieke domein behoren.

Artiesten, producenten en uitgevers hebben al aangegeven voorstander te zijn van de nieuwe richtlijn. De richtlijn kon echter ook op veel protest rekenen. Vorige week ging de online-encyclopedie Wikipedia in vier talen op zwart, om te protesteren tegen de nieuwe richtlijn. Zaterdag zijn tienduizenden mensen in verschillende steden in Duitsland op straat gekomen.

Als het Europese parlement dinsdag het nieuwe auteursrecht goedkeurt, zullen de lidstaten twee jaar de tijd krijgen om deze in nationale wetgeving om te zetten.