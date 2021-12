In dit opiniestuk geeft Bram Vromans zijn persoonlijke inzichten over hoe de telecomsector in de nabije toekomst zou kunnen evolueren. Ook op deze markt, net als bijvoorbeeld in de energiesector, verdringen grote (internationale) spelers mekaar om een lucratief contract af te sluiten met de eindklant.

Momenteel zijn er 402(!) door het BIPT erkende telecomoperators actief op de Belgische markt. Sommigen opereren alleen op de B2B- of B2C-markt, anderen zijn actief in beiden. We focussen ons hier uitsluitend op de B2C-markt met bekende namen als Proximus, Telenet, Orange Belgium, Voo, ... Een aantal van hen heeft meerdere merken in de portefeuille - denk aan Telenet (Base, Tadaam) en Proximus (Scarlet, Mobile Vikings).

Naast commodity-producten zoals (mobiele) telefonie-, internet- en televisie-abonnementen, bij voorkeur verkocht in een bundel, proberen de spelers in de markt zich te diversifiëren door het aanbieden van aanverwante (betaalde) diensten. We onderscheiden zeven domeinen:

Het verkopen van hardware, al dan niet gesubsidieerd door het afsluiten van een abonnement: smartphones, smartwatches, tablets, smart-tv's, spelconsoles, wifi-boosters.

Additionele verzekeringen voor diefstal en/of schade van toestellen en sinds kort ook voor cybercriminaliteit.

Herstelling van toestellen buiten de garantieperiode.

Extra betaalde content: entertainment (Streamz, Netflix, Disney+), sportzenders en erotische kanalen.

Smarthome: slimme deurbellen met of zonder camera, een slimme pakjesbox.

Security: beveiliging van toestellen tegen cybergevaar.

Opleiding: werken met je smartphone, instellingen van je mail wijzigen, et cetera...

Net zoals in de energiesector bestaan er online prijsvergelijkers, zoals Aanbieders.be, Test Aankoop en Mijntelco.be. Het succes hiervan is echter een pak kleiner, omdat het minder makkelijk is om te wisselen van operator. Dit doordat er vaak fysiek een installatie dient te gebeuren en/of hardware gewisseld moet worden. Dat is in de energiesector niet het geval, daar kan je namelijk honderd procent virtueel wisselen. Af en toe duikt er eens een poging tot groepsaankoop op, maar dit breekt tot op heden, bij gebrek aan voldoende low-price bieders, ook niet echt door.

Wat als een sterke speler eerdaags besluit om gas, elektriciteit en telecomproducten te bundelen in één pakket?

In tegenstelling tot andere sectoren, zoals het spoor of de energiesector, is de eigendom van het netwerk (nog) niet verplicht losgekoppeld van het commercialiseren van diensten hierop. Enkele grote spelers domineren dus de prijszetting. Hierdoor liggen prijzen en marges in het algemeen redelijk hoog, wat niet wegneemt dat er nog synergiën te halen zijn in support, IT-systemen en/of installaties. Het is moeilijk om als nieuwe speler te starten omdat je sowieso afhankelijk bent van het netwerk van de grote spelers en dus gereguleerde groothandelsprijzen dient te betalen die helaas, je kan het al raden, niet goedkoop zijn. De investeringen om een netwerk uit te bouwen of op te schalen zijn uiteraard ook navenant.

Wat geeft dat dan voor de toekomst? Ik zet graag enkele pistes ter inspiratie op een rijtje:

Wat als de overheid besluit om de uitbouw en het beheer van het netwerk volledig los te koppelen van het aanbieden van diensten hierop?

Wat als de regulator de gereguleerde groothandelstarieven aanzienlijk verlaagt?

Wat als een sterke energie-/telecomspeler besluit om ook gas, elektriciteit en telecomproducten te bundelen in één pakket?

Wat als retailers (opnieuw) telecom als commodity-producten gaan aanbieden aan hun klanten?

Wat als prijsvergelijkers of groepsaankopen toch zouden doorbreken? Misschien door een extra service aan te bieden om de eindgebruiker honderd procent te ontzorgen van de wissel?

Wat als ik jou gratis of voordeliger internet aanbiedt in ruil voor het recht op al jouw data? Een aantal onder ons blijkt daartoe bereid.

Wat als een nieuwe speler 5G-licenties kan bemachtigen en erin slaagt om hiermee vergelijkbare producten aan te bieden als de reguliere spelers? Heeft de toekomstige consument überhaupt nog méér nodig dan een mobiele verbinding met een aantal smart devices?

Ver van ons bed? Ja en nee. Vandaag al zijn er spelers in Australië die energie en telecom aanbieden in één allesomvattend pakket (AGL, Dodo, Sumo). Zuid-Korea, China en Japan rollen as we speak respectievelijk nationale en stedelijke 5G-netwerken uit. The battle is on.

