The Park Playground zal op 15 december zijn eerste VR-speelhal buiten de Europese Unie openen, in de Engelse stad Leeds. Volgend jaar komt er ook nog een vestiging in Birmingham. Verder voert The Park momenteel onderhandelingen met het Midden-Oosten en met de VS over een verdere expansie.

In Leeds kunnen liefhebbers zich vanaf half december onderdompelen in verschillende VR-ervaringen: The Snitch, het zombiespel The Hallow en Mission Planet X. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste, volledig mobiele VR-technologie. Concreet betekent dit dat je geen rugzak met apparatuur met je meezeult, maar enkel nog een VR-bril en één of twee controllers draagt.

'We zijn verheugd dat onze eerste locatie in het Verenigd Koninkrijk in Leeds is. Het voelt als de juiste plaats om The Park in de UK te lanceren', zegt Peter Vindevogel, CEO van The Park Playground. Hij wil het concept van de VR-speelhallen ook uitbreiden naar de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, en voert daarover intussen al de nodige gesprekken.

The Park, een corporate venture van Telenet en 9.5 Magnitude Ventures, telt intussen elf locaties in België en Nederland.

