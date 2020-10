Bij de vorige kwartaalresultaten was het al duidelijk dat thuiswerk de kassa doet rinkelen bij Logitech. Die groei versnelt nog in de resultaten van hun fiscale tweede kwartaal. De fabrikant van randapparatuur trekt de verwachtingen verder op.

Veel economische verliezers in coronatijden, maar winnaars zijn er even goed. Logitech bijvoorbeeld profiteert enorm van het massale thuiswerk in de afgelopen maanden. De leverancier van onder meer toetsenborden, muizen en webcams zag in het tweede kwartaal een verdere toename van de omzet. Niet voor de eerste keer: in mei was het al duidelijk dat de coronacrisis Logitech geen windeieren legt.

De totale verkoop steeg met 75% naar 1,26 miljard dollar over de periode van juli, augustus en september. Goed voor een netto resultaat van net geen 267 miljoen dollar tegenover 73 miljoen het jaar voordien. Het is meteen ook de eerste keer dat Logitech een kwartaalverkoop boven het miljard dollar noteert. De groei laat zich optekenen over alle continenten. Specifiek in EMEA schoot de verkoop met 62% vooruit. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal was dat nog 'maar' 21%. Zowat alle landen in Europa leverden 'double digit' of zelfs 'triple digit' groeicijfers af, zo meldt Logitech.

Muizen en toetsenborden gingen vlotter dan ooit over de (virtuele) toonbank, terwijl presenters - tools om presentaties te geven - het niet onverwacht slecht doen. De meest spectaculaire groei laat zich optekenen in het segment van pc-webcams. Die verkoop schoot met 258% voor het eerst door het dak van 100 miljoen dollar. Opnieuw een bewijs dat de shift naar thuiswerk ook de nood aan degelijke eindapparatuur thuis duidelijk gemaakt heeft. Thuiswerkers zoeken vooral betere videokwaliteit. Wel geeft Logitech aan dat de voorraad en de toeleveringsketen onder druk blijven staan.

Logitech trekt de verwachtingen voor het lopende fiscaal jaar 2021 op en gaat nu uit van een stijgende verkoop met 35 tot 40 procent. De vorige outlook hield het nog op een salesvork tussen de 10 en 13 procent groei.

