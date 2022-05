Er hebben zich tien potentiële investeerders gemeld voor het Japanse conglomeraat Toshiba. Mogelijk wordt het bedrijf van de beurs gehaald.

Na jarenlange weigering staat het Japanse bedrijf nu wel open voor een eventuele overname. Het zou een ongeziene operatie zijn in Japan, met ook een symbolisch belang. Toshiba was lang een schoolvoorbeeld van de Japanse industriële en technologische expertise. De laatste jaren ging het echter minder goed, met een boekhoudschandaal en financiële moeilijkheden.

Tien bedrijven, waarvan de namen niet onthuld worden, hebben gedetailleerde informatie ontvangen over de boekhouding van Toshiba. Ze krijgen tot 30 mei om niet-bindende biedingen te doen.

Het investeringsfonds Bain Capital liet al weten interesse te hebben, net als KKR en Blackstone. Die laatste twee fondsen zouden samen een bod overwegen. Ook Japanse spelers zouden het dossier opvolgen.

